Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida fait mine de ne pas reconnaître l’existence d’une éventuelle version PC

Les histoires d’exclusivités temporaires, c’est toujours un vrai sac de nœuds. On l’a récemment vu avec le cas de Silent Hill 2 Remake mais aussi avec Final Fantasy XVI, qui pourrait ne jamais arriver sur les consoles Xbox malgré la croyance populaire. Un portage PC semble plus certain, même si Naoki Yoshida n’est pas encore prompt à le reconnaître, comme en témoigne l’une de ses dernières déclarations relayée par Games Talk.

Yoshi-P on rumors of a Final Fantasy XVI PC version!

"Nobody said a word about a PC version releasing. Why is it like a PC version is releasing 6 months later? Don't worry about that, buy a PS5! (laughs) Sorry, I went overboard. We did our best so please look forward to it" lol pic.twitter.com/o5i1JsNnbc

— Genki✨ (@Genki_JPN) January 9, 2023