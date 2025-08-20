Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo

Une éventualité déjà en cours de discussions

Square Enix n’a pour le moment pas officialisé de version Switch 2 pour Final Fantasy XIV, mais le producteur du jeu se montre très optimiste à l’idée que cela arrive un jour. Yoshi-P y voit un grand intérêt dans cette version, qui serait naturelle pour le MMO :

« Mon objectif est simplement de proposer Final Fantasy XIV et XVI au plus grand nombre de joueurs possible, et j’espère qu’un maximum de joueurs pourront profiter de ces deux jeux. Nous mettons tout en œuvre pour y parvenir. Je tiens donc à informer vos lecteurs que j’envisage les possibilités de manière très positive. Nous mettons tout en œuvre pour que les joueurs se réjouissent des possibilités futures. Mais je vous demande simplement un peu plus de temps. »

Il ajoute que les discussions avec Nintendo à ce sujet sont « positives » pour le moment :

« Nous avons discuté avec Nintendo, et les discussions ont été positives, donc j’espère que les joueurs attendront avec impatience de bonnes nouvelles à l’avenir. »

Reste seulement à voir si la faisabilité du projet est possible sur une machine comme la Switch 2. Vu que le MMO n’est plus tout frai d’un point de vue technique, la Switch 2 a sans doute ce qu’il faut pour l’accueillir, mais c’est à Creative Studio III de vérifier tout cela.