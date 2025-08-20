Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo

Final Fantasy XIV n’est peut-être plus tout jeune, mais le MMO de Square Enix continue d’amasser les abonnés. Récemment, il est allé conquérir le marché de la Xbox, laissant ainsi la Switch être la seule console du moment à ne pas avoir le MMO au sein de son catalogue. Sans doute parce que la machine est désormais trop vieille, mais quid de la Switch 2 ? VGC est allé demander à Naoki Yoshida en personne ce qu’il en pensait.

