Final Fantasy XIV sort sa nouvelle mise à jour 7.1 aujourd’hui, avec de nouvelle quête et un donjon supplémentaire

En jetant un œil au dernier bilan financier de Square Enix, on se rend compte que c’est bien Final Fantasy XIV qui permet à l’entreprise de sortir la tête de l’eau. Rien de plus naturel puisque le segment des jeux HD est en baisse durant le dernier trimestre, la faute à l’absence de sorties (surtout en comparaison avec la sortie de Final Fantasy XVI à la même période l’année dernière), tandis que le MMO peut profiter de la sortie de son extension Dawntrail pour faire pleuvoir les billets verts. Puisque le jeu marche si bien, l’éditeur continue de travailler d’arrache-pied sur ce projet et sort aujourd’hui une nouvelle mise à jour très important, intitulée Crossroads.