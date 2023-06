Fate/Samurai Remnant : L’action-RPG confirme sa sortie pour le 29 septembre sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch

Le titre fait le plein d’images et d’infos pour l’occasion

En plus de ce trailer, les développeurs ont saisi l’occasion pour partager pleins d’images et d’infos sur leur production via Gematsu. Se déroulant au milieu du 17ème siècle au Japon, pendant la 4ème année de l’ère Keian (époque Edo), Fate/Samurai Remnant nous invitera à suivre l’histoire de Miyamoto Iori, un jeune homme d’Asakusa. Fils adoptif et apprenti d’un grand épéiste, il va se retrouver piégé au cœur d’une nouvelle guerre du Saint Graal en compagnie de Saber, son Servant.

A l’image de ce qui se fait habituellement dans les mangas et les animés de la licence Fate, ce duo sera confronté à des combats à mort face à d’autres Masters et Esprits Héroïques comme le général Zheng Chenggong et son Archer, le mystérieux Chiemon et un Lancer capable de brandir deux lances et de manipuler des flammes noires, l’érudit militaire Yui Shousetsu et son Rider à l’allure particulièrement intimidante, ou encore Dorothea Coyett, une mage de la Tour de l’Horloge à la tête d’Assassin.

Côté affrontements justement, l’action-RPG devrait nous proposer un gameplay dynamique visant à exploiter au maximum le lien entre Miyamoto Iori et Saber. Plus concrètement, nous aurons la possibilité d’alterner entre les deux personnages pour se sortir de n’importe quelle situation sur le champ de bataille, sachant que, quand nous en contrôlons un, le second sera libre d’agir de manière totalement indépendante. Reste maintenant à savoir si l’IA sera suffisamment bien conçue pour ne pas être un poids en permanence.

Enfin, outre la campagne principale, le titre nous laissera l’opportunité d’explorer Edo (l’ancien nom de la capitale Tokyo) afin de rencontrer d’autres personnages et habitant(e)s de la région, accomplir diverses quêtes annexes, faire le plein d’énergie auprès d’un stand de nourriture ainsi que jouer un peu avec les chats et les chiens croisés dans les rues (oui, les deux, pas de jaloux ici !).

Une édition numérique Deluxe et une Collector au programme

Pour ceux et celles qui sont toujours à l’affût de ce genre de choses, notez que le jeu ne sera pas disponible uniquement en version Standard puisqu’une édition numérique Deluxe et une Collector physique seront également commercialisées. Vendue à un prix encore inconnu pour le moment, la première contiendra un code de l’action-RPG, l’artbook et la bande-son numérique, le Season Pass donnant accès à trois futurs contenus additionnels et le pack cosmétique intégrant les montures de sabre « Hallowed Relic ».

Quant à la Collector, baptisée « Treasure Box » et tarifée à 114,99€ sur la boutique en ligne de Koei Tecmo Europe, elle comprendra une copie du titre au format physique ou dématérialisé en fonction de la plateforme de son choix, un poster en tissu de taille B2, le CD de la bande originale, des autocollants symbolisant les Sorts de Commandement, un livret incluant une nouvelle écrite par l’équipe scénaristique avec sa traduction officielle et des DLC cosmétiques.

Rendez-vous fin septembre pour découvrir Fate/Samurai Remnant sur PC et consoles. Attention, précision importante, sachez que la production ne sera jouable qu’en japonais sous-titré anglais au lancement. En effet, malheureusement, aucune localisation française ne semble prévue à l’heure où nous écrivons ces lignes.