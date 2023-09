Fate/Samurai Remnant : Notre interview avec Tomohiko Sho et Ryota Matsushita

Plus tôt dans le mois, nous avions eu l’occasion de jouer en avant-première à Fate/Samurai Remnant et l’on vous avait partagé un premier avis plutôt enjoué. On a ensuite pu poser quelques questions à Tomohiko Sho, à la tête de Omega Force et producteur du jeu et Ryota Matsushita, directeur et réalisateur du titre. Voici la retranscription de notre interview avec quelques précisions et anecdotes sur la production.

Enchanté ! Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre rôle sur le jeu ?

Matsushita-san : Bonjour ! Je suis le réalisateur de Fate/Samurai Remnant, Ryota Matsushita. Chez KOEI TECMO, j’ai travaillé en tant que réalisateur de Hyrule Warriors: Age of Calamity, ainsi que sur la conception des combats pour Pokémon Conquest.

Sho-san : Bonjour ! Je suis Tomohiko Sho, le producteur de Fate/Samurai Remnant. J’ai travaillé sur la série DYNASTY WARRIORS et je suis également le responsable d’Omega Force.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec Type-Moon ? Quel rôle ont-ils joué exactement dans le développement ?

Matsushita-san – Bien que ce soit la première fois que nous travaillions ensemble en tant que partenaires, nous avons pu créer une merveilleuse synergie lors du développement de ce jeu. Et bien qu’ils aient principalement supervisé l’univers de la série Fate et la manière dont les personnages étaient représentés, en tant que studio de jeux partenaire, ils partagent le même point de vue que nous et ont travaillé pour que le jeu soit aussi parfait que possible.

Sho-san – Je recommanderais ce titre aux joueurs qui n’ont jamais entendu parler de Fate, ou à ceux qui s’intéressent à la série mais qui n’y ont jamais joué ou regardé auparavant. En jouant simplement au jeu depuis le début, vous pouvez naturellement connaître et comprendre les éléments essentiels de Fate, ainsi que découvrir et vous familiariser avec de nombreux paramètres et termes fascinants.

Le système de combat ressemble à la fois à un Action-RPG classique et un peu à un Musou. Que vouliez-vous que le joueur ressente avec ce gameplay ?

Matsushita-san – La chose la plus importante que nous voulons exprimer dans ce jeu, c’est « une Guerre du Saint Graal que vous vivez en tant que Maître ». Pour que cela se produise dans un action RPG, il était nécessaire de faire ressentir aux joueurs l’audace et le développement palpitant de se battre en tant que Maître contre des Servants. Cela est réalisé grâce à une action exaltante mais tendue et en affrontant de puissants boss avec des Servants.

Dans le premier chapitre du jeu, nous avons pu incarner Iori, Saber et Miyamoto Musashi. Pouvons-nous nous attendre à d’autres Servants jouables dans les chapitres suivants ?

Matsushita-san – L’histoire tourne autour de l’équipe de Iori et Saber, et à mesure que l’histoire progresse, il y a des sous-histoires dans lesquelles les joueurs pourront jouer en tant que Maîtres et Servants d’autres équipes. À partir du chapitre 2, les joueurs peuvent jouer du point de vue de nouvelles équipes, et en tant qu’élément supplémentaire après avoir terminé la première partie, ils peuvent découvrir un autre personnage jouable.

Comment avez-vous géré l’ajout des nouveaux Servants et le retour des anciens ? Auriez-vous aimé inclure davantage de Servants des précédentes guerres du Saint Graal ? Peut-être en DLC ?

Matsushita-san – Le choix des Servants était basé sur l’idée de représenter la Guerre du Saint Graal à l’époque d’Edo, et nous avons travaillé avec TYPE-MOON pour trouver la meilleure réponse possible afin d’améliorer l’expérience de l’histoire et du gameplay.

Notre planning promotionnel n’a pas encore divulgué les détails du DLC, mais s’il y a du DLC, bien sûr, le genre de contenu que les joueurs attendent sera ajouté !

Petite question personnelle ! Quel est votre arc préféré dans Fate ?

Matsushita-san – Fate/Zero. C’est un chef-d’œuvre qui décrit le poids de la pensée humaine et des émotions ainsi que leur incapacité à contrôler leur vie.

Et votre servant préféré dans la série ?

Matsushita-san – Iskandar!

Et maintenant, qu’en est-il du futur ? Avez-vous déjà quelque chose de prévu après la sortie de Fate/Samurai Remnant ? Pouvez-vous nous donner un petit indice sur votre prochain projet ?

Matsushita-san – Beaucoup de nos projets commencent avant que nous n’ayons terminé ceux sur lesquels nous travaillons actuellement. Tout d’abord, pour Fate/Samurai Remnant, nous planifions de nouveaux contenus en DLC. Nous développons nos idées afin que ceux qui ont déjà joué au jeu principal puissent vivre une expérience nouvelle et différente de celle du jeu de base.

Sur ActuGaming, on adore finir avec cette question : avez-vous une anecdote de développement ou un souvenir qui vous a marqués / fait sourire dans le développement ?

Matsushita-san – Lorsque nous discutions d’un monstre que nous pensions mesurer 15 mètres de haut, TYPE-MOON nous a envoyé un croquis approximatif où il n’y avait que les jambes d’un monstre géant de 100 mètres de haut.

Sho-san – Du point de vue d’un producteur, la date de sortie a considérablement changé par rapport à notre plan original (rires).

Lorsque Kinoko Nasu a joué à une version en cours de développement du jeu, il nous a fait des suggestions concernant des éléments liés à l’essence de l’histoire et des éléments importants de la série Fate. Bien que cela se soit produit près de la fin du développement complet du jeu, nous étions tous les deux désireux de le peaufiner… et c’est ainsi que les choses se sont passées !

En fin de compte, nous sommes heureux d’avoir créé un action-RPG qui offre la meilleure expérience possible de Fate.

On remercie une nouvelle fois Tomohiko Sho et Ryota Matsushita pour leur temps et pour cette interview. Rappelons que Fate/Samurai Remnant est prévu sur PC, PS4, PS5 et Switch pour ce 29 septembre 2023, disponible en numérique et en physique. Attention, on rappelle que seule une traduction anglaise est prévue pour les sous-titres.