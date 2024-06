Où et quand regarder le Summer Game Fest 2024 ?

Quand aura lieu le Summer Game Fest ?

La saison du Summer Game Fest démarre officiellement aujourd’hui, avec une cérémonie qui a pour but d’inviter des dizaines et des dizaines de studios à présenter leurs prochains jeux à grands coups de « World Premiere ». Geoff Keighley produit et présente cet événement, qui prend la forme d’une émission d’une durée approximative de 2 heures.

Si vous souhaitez regarder en live le Summer Game Fest, il faudra veiller tard. Contrairement aux années précédentes, l’émission est diffusée à une horaire moins pratique pour nous autres Européens, puisqu’elle démarre à 23 heures (heure de Paris) ce vendredi 7 juin. Elle devrait donc se conclure très tôt le 8 juin, aux alentours de 1 heure du matin. Elle sera suivie dans la foulée de la présentation Days of the Devs, qui offre un meilleur aperçu de certains jeux présentés dans l’émission d’avant, ainsi que quelques exclusivités. Et s’il vous reste encore de la force, le Devolver Direct enchaîne à 2 heures du matin.

Où regarder le Summer Game Fest ?

Pour suivre tout cela en direct, il faudra vous rendre sur la chaîne YouTube ou Twitch des Game Awards, soit les canaux principaux de toutes les émissions présentées par Geoff Keighley.

Tout le monde n’aura pas la force de suivre cette émission en live, c’est pourquoi vous pouvez compter sur nous pour veiller à votre place et vous offrir des comptes-rendus dès votre réveil ce samedi matin. On reviendra sur les annonces les plus importantes du Summer Game Fest à l’écrit et en vidéo, pour que vous ne manquiez aucun jeu.