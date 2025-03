Cristiano Ronaldo viendra enchaîner les reprises de volée dans Fatal Fury: City of the Wolves

Des castings douteux et étranges dans les jeux de combat, on en a vu. De Yoda dans un SoulCalibur à Lars (Tekken) dans un jeu Naruto Ultimate Ninja Storm, sans compter presque l’entièreté du casting de Super Smash Bros, on a l’habitude de voir des guests surprenants dans ce genre de jeux. Reste que celui proposé par Fatal Fury: City of the Wolves est l’un des plus bizarres auxquels on puisse penser aujourd’hui, puisque c’est le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui rejoint le roster.