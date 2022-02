The King of Fighters XV dévoile ses 6 premiers DLC

The King of Fighters XV sortira dans un peu plus de deux semaines mais cela n’empêche pas SNK de démarrer la machine des DLC avec déjà six annonces de personnages. Voici donc la roadmap des DLC de KOF 15 pour 2022.

King of Fighters XV ou King of Fighters Pass ?

2022 verra la sortie non pas d’un pass mais de deux. Chacun contiendra deux équipes elles-mêmes composées de trois personnages chacune. Et cela risque de faire mal au porte-monnaie puisqu’un pass coutera 29,99€, ce qui nous fait du 60 euros sur l’année, sans compter l’achat du jeu bien entendu.

Sans surprise, les personnages et les équipes en question correspondent bien aux données dataminées. En mars, nous aurons droit à la première moitié du Team Pass 1, à savoir la Team Garou qui contient :

Rock Howard

Gato

B. Jenet

En mai, ça sera au tour de la Team South Town d’arriver en ville avec :

Geese Howard

Billy Kane

Ryuji Yamazaki

En ce qui concerne le Team Pass 2, la première équipe est prévue pour cet été et la seconde pour cet automne. On note que le dataminage n’évoquait que trois équipes, nous ne savons donc pas quelle sera la dernière mais on suppose que la Team Samurai Shodown avec Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger sera bien celle de l’été 2022.

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.