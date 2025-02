Fatal Fury: City of the Wolves fait le point sur sa bêta et son Season Pass, avec Ken, Chun-Li et Andy Bogard

Tous les personnages de la saison 1 sont connus

Comme promis, Fatal Fury: City of the Wolves sera jouable gratuitement pendant une courte période dès cette semaine, sans avoir recours à un abonnement PS Plus ou Xbox Game Pass.

La bêta du jeu sera accessible du 20 au 24 février dès 9 heures du matin sur PC (Steam), PS4, PS5 et Xbox Series, et vous donnera accès à des matchs en ligne, classés ou non, dans quatre arènes différentes. On connait désormais l’identité des huit personnages jouables, qui seront :

Kain R. Heinlein (fraîchement annoncé)

Rock Howard

Terry Bogard

Hotaru Futaba

B. Jenet

Mai Shiranui

Preecha

Vox Reaper

De plus, SNK a voulu mettre fin au suspense en dévoilant l’identité de tous les personnages à venir dans le premier Season Pass du jeu, plutôt que de faire cela au compte-goutte. Voici donc les DLC prévus pour Fatal Fury: City of the Wolves :

Andy Bogard – été 2025

– été 2025 Ken (Street Fighter) – été 2025

(Street Fighter) – été 2025 Joe Higashi – automne 2025

– automne 2025 Chun-Li (Street Fighter) – hiver 2025

(Street Fighter) – hiver 2025 Mr. Big – début 2026

Fatal Fury: City of the Wolves sera disponible dans sa version complète dès le 24 avril.