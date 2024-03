Fatal Fury: City of the Wolves arrivera début 2025 et dévoile enfin du gameplay

Fatal Fury: City of the Wolves a la Rev

Fatal Fury: City of the Wolves arrivera donc début 2025 sur on ne sait toujours pas quoi vu que SNK n’évoque toujours pas la moindre plateforme pour son prochain jeu de combat. Et l’éditeur a décidément un peu plus d’ambition que d’habitude puisqu’en plus de son doublage japonais, le titre aura aussi droit à des voix anglaises, ce qui n’était pas arrivé depuis 2010 malgré les sorties de KOF 14, 15 et de Samurai Shodown.

Ces nouvelles bande-annonces sont aussi l’occasion de découvrir les mécaniques de gameplay regroupées dans le système Rev. On aura donc une jauge qui permettra de faire au choix des Rev Guard pour se défendre, des attaques spéciales Rev Blow, les coups EX via les Rev Arts et pour enchaîner les cancels, il y aura le Rev Accel.

Les rues de South Town commencent à se peupler

La seconde vidéo met à l’honneur cinq combattants et leurs gameplays. On a donc Terry Bogard et Rock Howard qui reviennent du teaser précédent mais ils sont accompagnés de trois autres personnages. On retrouve donc les deux vétérans Hotaru Futaba et Griffon Mask (Tizoc) qui sont de retour et pour ne pas trop rester dans la nostalgie (qui est logique après 26 ans d’absence), on a aussi une petite nouvelle nommée Preecha.

Il s’agit d’une adepte du Muay Thai mais cela ne veut pas dire qu’elle prend la place de Joe Higashi puisque sa présence était déjà confirmée, tout comme celles d’Andy Bogard, Kain R. Heinlein et Billy Kane. Et en plus de ces neufs personnages déjà connus, le teaser faisait parler d’autres personnes comme Mai Shiranui ou B Jenet, signe de leur très probable retour. Ce qui ne serait pas étonnant puisque les voix de Tizoc et Hotaru étaient aussi présentes.

Bref, Fatal Fury: City of the Wolves sortira quelque part début 2025 et si vous voulez en savoir plus, sachez que des bornes démo seront disponibles à l’EVO Japan le mois prochain ce qui permettra probablement de voir quelques matchs plus ou moins bien capturés.