Fashion Dreamer vous laissera jouer les stylistes le 3 novembre prochain sur Switch

C’est l’enfer de la mode, c’est vraiment super sympa

Vous pourrez donc montrer tout votre bon goût vestimentaire dès le 3 novembre prochain sur Switch dans Fashion Dreamer, en sachant qu’une édition physique du jeu sera bien de la partie. Cette dernière sera d’ailleurs bientôt disponible en précommande.

Afin de fêter cette annonce, on a aujourd’hui droit à une longue vidéo de gameplay sous-titrée en français, pour mieux nous présenter les bases de ce nouveau titre.

On découvre donc le monde virtuel d’Eve, un endroit divisé en plusieurs quartiers où l’on sera amené à rencontrer des personnages divers et variés. Les avatars que l’on pourra habiller avec styles sont ici appelés les Muses, et vous aurez des centaines d’options pour les vêtir de la tête aux pieds, avec beaucoup de personnalisation au programme.

Vous pourrez ensuite présenter ces Muses en ligne dans votre showroom, afin d’inspirer les créateurs et créatrices en herbe à travers le monde tout en essayant de récolter le plus de « J’aime » possible pour asseoir votre notoriété.

Rendez-vous donc le 3 novembre sur Nintendo Switch pour laisser parler votre sens de la mode.