Voici le résumé complet du Nintendo Direct de février 2023 (Professeur Layton, Zelda, Metroid Prime…)

Nintendo continue sa tradition de nous offrir un Nintendo Direct en février. Le constructeur souhaite bien débuter cette année 2023 en nous présentant une partie des jeux Switch à venir durant les mois à venir, même si l’attention du public se porte essentiellement sur la sortie prochaine de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Si vous avez manqué la diffusion de l’émission, voici un résumé complet de ce Nintendo Direct de février 2023.

La foire aux DLC

Pikmin 4 a logiquement ouvert le bal de ce Nintendo Direct en nous présentant ses premières vraies images de gameplay, qui s’attardaient surtout sur la présence d’un compagnon chien à contrôler, qui pourra nous aider à franchir divers obstacles, tout comme des Pikmin de glace qui seront intégrés à votre petite troupe.

La vraie annonce reste surtout celle de la date de sortie du titre, qui est donc fixée au 21 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles 3 est aussi venu donner de ses nouvelles en nous parlant de son Season Pass et de son nouveau personnage, accompagné par une sorte de mode rogue-like plutôt surprenant. Les fans de la série retiendront surtout le teasing du dernier gros DLC du jeu, qui nous a permis de revoir certaines vieilles connaissances.

Et puisqu’on est dans les jeux déjà sortis, Splatoon 3 était présent pour son DLC Chromapolis / Tour de l’Ordre, qui nous embarque à la redécouverte de la cité de Splatoon 2, tandis que Fire Emblem Engage nous a brièvement présenté son futur DLC scénaristique ainsi que les prochains personnages à arriver en tant qu’emblèmes, comme Hector ou Camilla.

N’oublions pas Mario Kart 8 Deluxe, qui a montré un bout de sa quatrième vague de circuits, tout en sachant que cette salve aura la particularité d’ajouter un personnage supplémentaire au roster, Birdo.

Dead Cells: Return to Castlevania avait quant à lui envie de nous montrer à quel point il célébrerait la licence de Konami, avec la présence d’Alucard, Richter, la Mort et Dracula, qui se donnent rendez-vous le 6 mars prochain.

Quelques nouveautés, avec des dates à se mettre sous la dent

L’annonce avait été quelque peu éventée avant le direct, le jeu de rythme Samba de Amigo Party Central viendra vous faire secouer vos maracas, ou plutôt vos Joy-Con dès cet été.

Si vous préférez la mode à la fiesta, vous pourrez vous tourner vers Fashion Dreamer, sorte de successeur spirituel à la licence La Maison du Style, avec des tas de tenues à essayer pour gravir les échelons du monde de la mode. La sortie est prévue pour cette année, sans plus de précisions.

Ce Direct fut aussi l’occasion de revoir brièvement Tron Identity et Disney Illusion Island, qui étaient tous les deux apparus dans la conférence Disney de l’année dernière.

Le premier est un visual novel qui n’avait pas beaucoup de choses à nous montrer si ce n’est qu’il arriverait en exclusivité console sur Switch en avril, tandis que le second, qui est un jeu de plateforme jouable en solo ou en coopération, nous a précisé sa date de sortie, fixée au 28 juillet prochain.

Parmi les retours surprises auxquels on a eu droit durant l’émission, et il y en a eu beaucoup, Ghost Trick: détective Fantôme faisait assurément partie des plus inattendus. Le jeu d’enquête s’offre un lissage en HD et sortira cet été sur Nintendo Switch.

Decapolice signe aussi un retour inespéré, celui de Level-5. Le studio revient aux affaires avec une nouvelle licence qui nous place dans la peau d’un détective et dans un monde ouvert futuriste. Pas de date, mais c’est prévu pour cette année.

Et puisqu’on est chez Level-5, autant l’évoquer directement, le professeur Layton revient dans un nouveau jeu intitulé Professor Layton and The New World of Steam. Pas plus d’informations à son sujet, on ne sait donc pas si c’est prévu pour cette année ou non.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon a effectué un passage obligé un mois avant sa sortie pour présenter un trailer centré sur les combos avec le démon Chouchou.

On retiendra plutôt l’annonce de Harmony: The Fall of Reverie, nouvelle licence de DON’T NOD. Le jeu narratif nous permettra de contrôler une jeune femme capable de voyager entre deux mondes, qui va devoir effectuer de nombreux choix pour sauver ces deux univers. On découvrira tout cela dès le mois de juin sur Switch en exclusivité console.

On continue au rayon des retours surprenants avec We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, un remaster de We Love Katamari avec de nouveaux défis et une sortie le 2 juin. Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online, vous pouvez dès maintenant essayer le jeu jusqu’au 20 février.

En parlant de démos, il y en a eu de nombreuses d’annoncées. Celle d’Octopath Traveler II pour commencer, mais aussi celle du RPG Sea of Stars, disponible dès maintenant sur l’eShop tandis que le jeu complet est prévu pour le 29 août. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe s’offre lui aussi une démo à quelques jours de sa sortie.

Venait ensuite une rapide présentation de Omega Striker, un free-to-play qui mélange MOBA et sports en 3 vs 3, qui sortira le 27 avril. Etrian Odyssey Origins Collection vous donnera quant à lui votre dose de dungeon-RPG avec les trois premiers opus remasterisés, sachant que les trois jeux seront aussi disponibles séparément, et ce dès le 1er juin.

Le retro avant tout

Il était temps : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp refait enfin parler de lui. Mis au placard suite au début de la guerre en Ukraine, le jeu de Nintendo nous donne une nouvelle date de sortie et se prépare à débarquer sur Switch le 21 avril prochain. Mieux vaut tard que jamais.

On retiendra ensuite l’arrivée des jeux Game Boy et Game Boy Advance sur le Nintendo Switch Online. Une annonce qui a dû donner un frisson de nostalgie à pas mal de monde, surtout lorsque l’on a appris que ces jeux étaient disponibles là, maintenant.

Parmi les titres au programme, on retrouve Tetris, Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Mario & Luigi: Superstar Saga, The Legend of Zelda: The Minish Cap et d’autres. De nouveaux jeux seront ajoutés plus tard, comme Golden Sun.

Vous l’avez compris, l’heure est au rétro chez Nintendo, et c’est pour cela que Metroid Prime s’offre enfin un remaster. Les rumeurs à son sujet étaient là depuis des années, mais c’est maintenant plus concret avec Metroid Prime Remastered, qui s’offre même une sortie surprise sur l’eShop. En revanche, pour la version boîte de ce FPS, il faudra attendre début mars.

Autre remaster très attendu : celui de Baten Kaitos avec Baten Kaitos I & II HD Remaster. Cette licence culte revient enfin sur le devant de la scène avec des visuels plus lisses, dès cet été sur Switch. En revanche, seul le premier épisode sera traduit en français selon Bandai Namco.

Un dernier segment consacré au jeu d’enquête Master Detective Archives: Rain Code, qui sortira le 30 juin, et Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, un nouveau RPG de type simulation prévu pour cette année, a été diffusé avant de passer à la cerise sur le gâteau.

Comme on pouvait s’y attendre c’est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui a conclu ce Nintendo Direct et d’une belle manière. Un trailer centré sur l’histoire du jeu a été présenté, afin de nous en dire un peu plus sur ce royaume d’Hyrule dévasté, touché par un nouveau fléau.

Mais Nintendo a surtout profité de l’événement pour lever le voile sur une jolie édition collector, quoiqu’un peu simple et coûteuse. Un amiibo viendra également s’ajouter à tout cela pour compléter la collection.

Un Nintendo Direct qui est donc tourné vers le passé et la nostalgie, avec beaucoup de remasters et de portages. Etant donné que plusieurs retours étaient attendus, nul doute que les possesseurs de Nintendo Switch seront ravis, même si on aurait pas dit non à un peu plus de nouveautés. Et vous, que retenez-vous de ce Nintendo Direct ?