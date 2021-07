Farming Simulator 22 : Un DLC pour sensibiliser à l’agriculture durable

Farming Simulator 22 est très attendu par les amateurs de simulations agricole. Il faut dire que son réalisme est assez poussé, si bien qu’il peut nous faire vivre le quotidien, parfois compliqué, d’un agriculteur. A l’occasion du prochain opus, Giants Software proposera un DLC pour sensibiliser à des méthodes d’agriculture plus écologiques.

Une agriculture virtuelle plus écologique

Avec le DLC « Agriculture de Précision » qui arrivera au printemps 2022, Farming Simulator 22 tentera de sensibiliser les joueurs à l’agriculture durable. Lancé en 2020 par John Deere (célèbre fabriquant de machines agricoles) et financé par l’institut européen d’innovation et de technologie (un organe de l’Union Européenne), l’initiative accueille cette année de nouveaux partenaires européens au programme. A travers différentes mécaniques de jeu, ce contenu proposera d’accroître la pérennité des fermes en utilisant moins d’herbicides, de fertilisants minéraux et organiques afin de diminuer l’empreinte écologique. L’agriculture de précision était déjà proposé dans Farming Simulator 19, et ce DLC inclura les éléments de base comme l’échantillonnage des sols en plus des nouveautés cités précédemment.

Sachez que ce DLC sera proposé gratuitement. Farming Simulator 22 est attendu le 22 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox , et Xbox Series X|S. Si vous précommandez le jeu, vous aurez accès au pack CLAAS XERION SADDLE TRAC qui comprend le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. Le soft proposera également une édition collector.