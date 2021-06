Farming Simulator 22 dévoile sa date de sortie et de nouvelles cultures

Après l’annonce d’une belle édition collector pour Farming Simulator 22, Giants Software et Koch nous annonce aujourd’hui la date de sortie de la simulation agricole qui joue avec son chiffre de l’année. C’est l’occasion également de dévoiler quelques nouveautés en attendant la FarmCon le 21 juillet.

Farming Simulator 22 : le film

Farming Simulator 22 sortira donc le 22 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Stadia. L’annonce s’accompagne d’une cinématique rappelant que l’agriculture est un noble métier qui est souvent une vocation pouvant se transmettre à la génération suivante. Il faut y avoir ici un avant-goût de l’ambiance du jeu selon les développeurs même si on attend de voir jusqu’où iront les ambitions.

En plus des conditions météos et de la chaine de production, Giants Software nous annonce trois nouvelles cultures pour les fermiers et fermières en herbe :

Le raisin : vous pourrez ainsi créer vos propres vignobles avec ces longues rangées de vignes dont il faudra prendre soin sans oublier de bien faire attention à la période de plantation et de récolte. Avec les nouveautés météorologiques, autant dire qu’il n’est pas conseillé de prévoir les vendanges en décembre. Dans Farming Simulator 22, c’est surtout le New Holland Braud 9070L qui s’occupera de ramasser le raisin cependant.

: vous pourrez ainsi créer vos propres vignobles avec ces longues rangées de vignes dont il faudra prendre soin sans oublier de bien faire attention à la période de plantation et de récolte. Avec les nouveautés météorologiques, autant dire qu’il n’est pas conseillé de prévoir les vendanges en décembre. Dans Farming Simulator 22, c’est surtout le New Holland Braud 9070L qui s’occupera de ramasser le raisin cependant. Les olives : Pour les amoureux de la méditerranée, il sera possible de posséder des oliviers à perte de vue. Il faudra les planter en même temps que le raisin mais la récolte se fera beaucoup plus tôt avec la nouvelle machine New Holland Braud 9090X.

: Pour les amoureux de la méditerranée, il sera possible de posséder des oliviers à perte de vue. Il faudra les planter en même temps que le raisin mais la récolte se fera beaucoup plus tôt avec la nouvelle machine New Holland Braud 9090X. Le sorgo : Il s’agit de la nouvelle céréale implantée dans le jeu qui pousse surtout par temps secs.

Ces ajouts feront également intervenir la chaine de production et on nous tease plusieurs transformations pour un même produit comme les raisins que l’on pourra vendre en grappes, en tant que raisins secs ou bien même en vin si l’on en croit les sous-entendus des développeurs.

Rendez-vous bientôt pour plus d’informations sur les nouveautés de ce titre très attendu.