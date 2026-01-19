Far Cry 3: Classic Edition et Blood Dragon recoivent une mise à jour pour être plus fluides

Mieux vaut tard que jamais

S’il y a encore des personnes qui veulent (re)découvrir Far Cry 3 aujourd’hui, c’est le bon moment puisque la Classic Edition de cet épisode va avoir droit à une mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series, qui permettra de faire tourner le jeu en 60 images par secondes. Ce n’est pas grand-chose pour un titre qui n’est plus tout récent, mais lorsque c’est gratuit, on prend.

De plus, Ubisoft ne s’arrête pas là et offrira la même mise à jour à Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition, et ce à la même date. Far Cry Primal pourrait lui aussi recevoir le même traitement de faveur si l’on en croit une réponse d’Ubisoft à un internaute citant le jeu, même si cela reste encore à confirmer. On attend maintenant de savoir si toute cette activité autour de la saga est un signe du retour de cette dernière avec un nouvel épisode, mais rien n’est moins sûr pour le moment.