Far Cry 3 : Ubisoft offre le jeu pendant une durée limitée

Far Cry 6 arrive le mois prochain et nous avons pu mettre les mains dessus pendant quelques heures. À l’occasion de la sortie du prochain titre de la licence, Ubisoft offre gratuitement pendant une durée limitée l’un des meilleurs jeux de la saga, Far Cry 3.

Le retour du grandissime Vaas

Ainsi, celles et ceux qui jouent sur PC peuvent récupérer Far Cry 3 gratuitement sur le launcher Ubisoft Connect. Attention cependant, l’offre est disponible uniquement du 7 au 11 septembre à 08:30. À savoir que, aucune offre n’est disponible pour les personnes jouant sur console.

Une fois le jeu ajouté dans votre belle bibliothèque, ce dernier est à vous à vie même passée la date du 11 septembre. Il ne vous reste plus qu’à jouer ou à refaire l’un des épisodes les plus cultes de la licence, porté par un protagoniste et un antagoniste charismatiques.

Far Cry 3 plonge le joueur ou la joueuse dans une île qui semble paradisiaque au premier regard, mais qui s’avère être un endroit où le trafic d’esclaves est en abondance. En tant qu’étranger sur cette île notre protagoniste, Jason, et ses amis deviennent des proies faciles. Jason se lance dans une quête où il va devoir sauver ses amis de l’impitoyable mais charismatique, Vaas.