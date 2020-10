F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch s’offre quelques minutes de gameplay

Annoncé en mars 2019, F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch est resté plutôt discret depuis, pour ne pas dire énigmatique. Édité par Sony, ce metroidvania au style Dieselpunk / Cyberpunk rentre dans le cadre du programme China Hero Project, ce qui en fait un jeu quelque peu à part. Cette semaine, il se dévoile un peu plus.

Petit lapin deviendra grand

Le Cyberpunk est en vogue ces derniers temps, et plus généralement la Science-Fiction. En témoignent un paquet de sorties cette année, notamment Disintegration, Ghostrunner et bien évidemment Cyberpunk 2077. F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch n’invente donc rien, et suit même le mouvement d’une certaine façon. Cela ne change cependant rien au fait que sa direction artistique intrigue, dans le bon sens du terme.

Resté plutôt discret jusqu’ici, le titre de Ti Games Network nous livre cette semaine une nouvelle vidéo de gameplay, cette fois-ci commentée par des développeurs. L’occasion de se rendre un peu mieux compte de ce que proposera l’aventure de ce metroidvania futuriste, qui mettra visiblement beaucoup l’accent sur la plateforme, mais aussi sur les pouvoirs du héros. Qu’il doit, d’ailleurs, à des membres cybernétiques.

Notez que l’on ne connaît pas encore la date de sortie de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, qui est attendu sur PlayStation 4 et PC. Il aura néanmoins droit à une session d’essai sur Steam à partir du 7 octobre, prenant fin le 13.