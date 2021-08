Evil Dead: The Game est repoussé au mois de février 2022

Quand on vous dit qu’on a l’impression d’entendre le même refrain toutes les semaines. Dans la vague des reports, on demande maintenant un certain Evil Dead: The Game, qui était pourtant réapparu au cours de l’été pour présenter un peu de gameplay, mais qui va finalement devoir faire l’impasse sur une sortie en 2021.

Au tour de Bruce de nous faire attendre

We want to thank everyone for your understanding and support and please stay tuned for more information about new character updates, pre-order availability, and the next gameplay video featuring Bruce Campbell. — EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) August 5, 2021

Le titre n’avait pas vraiment précisé de date de sortie, mais on l’attendait pour la fin de l’année, sans plus de précisions. Finalement, un tweet vient nous annoncer le report du jeu :

« Evil Dead: The Game sortira en février 2022. Hey les groovy gamers, nous visons une nouvelle date de sortie pour permettre à l’équipe plus de temps pour peaufiner et s’assurer que ce sera l’expérience Evil Dead ultime que vous attendez tous ! »

On nous promet alors que la prochaine fois que le jeu se montrera, Bruce Campbell sera au coeur d’une vidéo de gameplay, et on imagine que cela pourrait se faire durant l’Opening Night Live de la Gamescom. De quoi nous permettre de patienter encore quelques mois.