Evil Dead: The Game annule sa version Switch et stoppe le développement des nouveaux contenus

Pas très groovy

Tout d’abord, l’éditeur du jeu nous apprend que la version Switch d’Evil Dead: The Game est purement et simplement annulée, sans plus d’indications, mais on comprend que le succès des autres versions n’a pas été au rendez-vous. Une décision motivée par le fait que l’ajout de nouveaux contenus va désormais cesser pour le jeu, comme indiqué dans un message de Saber Interactive sur les réseaux sociaux :

« Aujourd’hui, nous avons pris la décision de ne pas continuer le développement de nouveaux contenus pour Evil Dead: The Game. Nous confirmons également que nous ne sortirons pas la version Nintendo switch du jeu. »

Pour autant, Saber Interactive veut préciser que les serveurs resteront actifs pour un certain temps, et des patchs sortiront si des problèmes majeurs surviennent. Mais c’est un clou de plus dans le cercueil d’Evil Dead: The Game, qui se dirige vers une mort lente.