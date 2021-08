Gamescom : L’Opening Night Live de Geoff Keighley du 25 août durera 2 heures

L’actualité n’est pas des plus denses ces derniers jours, mais l’arrivée de la Gamescom laisse espérer que l’industrie relance la machine d’ici quelques semaines. Comme les années passées, Geoff Keighley organisera sa soirée Opening Night Live pour fêter l’ouverture du salon, et le présentateur confirme aujourd’hui qu’elle aura bien lieu le 25 août comme prévu en plus de donner quelques précisions.

3 weeks from today, get a new look at this holiday's biggest upcoming video games and what lies beyond…@gamescom Opening Night Live

A live two hour showcase

Streaming & Co-Streaming Everywhere

Wednesday, August 25

11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CET pic.twitter.com/h8C12vtvri

