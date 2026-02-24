17 démos à découvrir durant le Steam Néo Fest, pour découvrir les prochains jeux à ajouter à votre liste de souhaits

Cette liste pour le Steam Neo Fest n’est évidemment pas exhaustive, et on ne pourra que vous encourager à faire un tour vous-mêmes sur Steam pour voir le reste des démos (n’hésitez pas à partager vos recommandations !). Pour rappel, le Steam Néo Fest aura lieu jusqu’au lundi 2 mars à 19 heures, mais certaines démos continueront d’être en ligne après cela.

Date de sortie : 14 avril 2026

14 avril 2026 Page Steam

Même si sa démo est disponible depuis quelques jours maintenant, difficile de ne pas caser Replaced dans cette liste tant le jeu semble être un must-have de ces prochaines semaines. Longtemps repoussé, ce jeu d’action en 2,5D à l’esthétique pixel-art irréprochable (pour ne pas dire presque jamais vu) nous donne un avant-goût de ce qu’il a à offrir, en nous plongeant dans une uchronie à l’ambiance cyberpunk qui servira de cadre à un thriller que l’on espère être marquant. Cette démo nous laisse également prendre en mains le système de combat très action de ce Replaced, qui apparait simple au premier regard mais qui reste agréable et surtout assez cinématographique, comme le reste de l’expérience.

Planet of Lana II

Date de sortie : 5 mars 2026

5 mars 2026 Page Steam

Planet of Lana II reprend quelque temps après la fin du premier jeu sorti en 2022. Lana a quelque peu grandi et les tribus de la planète Novo se sont acclimatées à la présence robotique extraterrestre sur leur planète. Mais, de lourds secrets semblent encore vouloir émerger et Lana ne peut pas s’empêcher de repartir à l’aventure avec sa compagne de route à quatre pattes, Mui. Une démo qui vous permettra de constater notamment les nouvelles capacités de Lana et Mui, pour une durée de 30 à 45 minutes. Planet of Lana II sortira dans seulement quelques jours, donc si vous voulez l’essayer et que vous aimez les jeux de plateforme, de réflexion et d’aventure, n’hésitez surtout pas à vous immerger dans cet univers unique et dessiné à la main, sans dialogue mais aux thèmes profonds et universels.

Zero Parades: For Dead Spies

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

Alors oui, ZA/UM version 2026 n’est pas le ZA/UM de Disco Elysium. Les têtes pensantes de ce dernier projet ont fui le studio qui est au cœur de nombreuses histoires houleuses, tandis que ce dernier tente de prouver qu’il lui reste encore de sacrés artistes dans ses rangs avec Zero Parades: For Dead Spies. Un CRPG sur le monde de l’espionnage qui devrait encore une fois tout miser sur sa narration, avec un rendu visuel pas si éloigné de Disco Elysium. Vous pouvez tester sa démo aujourd’hui (mais que jusqu’au 16 mars prochain) pour vous plonger dans la ville tourmentée de Portofiro, le temps de deux quêtes qui vous donneront accès à une galerie de personnages pour le moins atypiques.

Denshattack!

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

Les membres du studio Undercoders aiment beaucoup les jeux de skate. Mais ils aiment aussi beaucoup les trains. Alors pourquoi ne pas remplacer les skates par des trains ? C’est l’idée complètement folle derrière Denshattack!, qui se présente comme un jeu d’arcade et de plateforme dans lequel vous manœuvrez un train en lui faisant faire les plus gros tricks possibles. Ce sont vos passagers qui ne vont pas être contents, mais à bord de ce train, vous pourrez enchaîner les figures les plus folles dans un monde qui l’est tout autant, aux inspirations très japonaises avec une esthétique ultra colorée. Un petit OVNI qui semble immédiatement amusant, et que vous pouvez essayer dès maintenant.

The Eternal Life of Goldman

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

On continue dans le rayon des directions artistiques qui en mettent plein la vue avec The Eternal Life of Goldman, un jeu de plateformes qui se détache instanténament grâce à sa patte visuelle unique. Mais pas que, puisqu’au lieu de nous faire incarner un jeune héros fringuant qui profite de la force de la jeunesse, vous serez ici placés dans les charentaises d’un personnage dans la force de l’âge, qui utilisera sa canne pour se défaire de ses ennemis. Cette originalité ne sera pas la seule, puisque Weappy Studio veut réinventer le jeu de plateforme, rien que ça. Attendez-vous à pas mal de challenges sans pour autant tomber dans l’expérience frustrante, à de somptueux décors et à des personnages hauts en couleur.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Date de sortie : 16 avril 2026

: 16 avril 2026 Page Steam

Développé par le studio Big Bad Wolf, déjà responsable des jeux narratifs The Council et Vampire The Masquerade Swansong, Cthulhu: The Cosmic Abyss a pour ambition de faire évoluer la formule en mettant le gameplay plus en avant, et surtout au service de l’histoire. On y incarne Noah, un enquêteur appartenant à une organisation secrète spécialisée dans les phénomènes occultes en 2053. Un “thriller d’investigation horrifique” qui devrait parler aux fans de l’univers de l’écrivain américain H.P Lovecraft. Nous avons eu l’occasion d’essayer les deux premiers chapitres et ce premier contact a été plutôt concluant pour le moment. Nous vous invitions donc chaudement à l’essayer par vous-même grâce à la démo..

Terrinoth: Heroes of Descent

Date de sortie : été 2026

: été 2026 Page Steam

Le studio français Artefacts revient avec Terrinoth: Heroes of Descent, un RPG tactique qui partage pas mal de similarités avec le précédent jeu de cette équipe, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre. Pas sur le ton, qui est ici un peu plus sérieux, mais sur la forme, puisque l’on est en face d’un RPG avec une vue isométrique et des combats au tour par tour assez similaires. Cette production adapte un jeu de société bien connu, mais n’en reprend que l’univers et pas les règles. Si vous aviez trouvé les combats d’un Baldur’s Gate 3 trop complexes, vous ne devriez pas avoir de problème ici tant le jeu se veut être une parfaite porte d’entrée vers le genre, surtout lorsque l’on y joue à plusieurs.

Damon and Baby

Date de sortie : 26 mars 2026

: 26 mars 2026 Page Steam

Un soupçon de jeux japonais dans cette liste avec Damon and Baby, le prochain titre d’Arc System Works. Oui, vous avez bien lu, le studio désormais spécialisé dans les jeux de combat se lance ici dans une production plus étonnante avec un jeu d’action et d’aventure en vue isométrique, avec un peu de twin-stick shooter. On y suit l’aventure d’un roi démon coincé malgré lui avec un enfant humain, un duo étonnant qui se transforme en trio puisque vous aurez la possibilité de jouer en coopération en contrôlant un chien qui pourra venir en aide au roi.

Croak

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

Si vous recherchez un jeu de plateforme « à l’ancienne », mais avec un petit twist qui vient apporter de la fraîcheur, jetez un œil à Croak. Le titre nous permet de contrôler une grenouille qui va s’aider de sa langue bien pendue pour se déplacer à travers l’environnement. Celle-ci pourra se coller aux plateformes et aux murs, et vous pourrez donc vous en servir comme d’un grappin horizontal. Le jeu a pour lui une direction artistique très amusante (assez cartoon) avec des animaux très expressifs, en plus de cette adorable grenouille trop mignonne.

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

Comme si Vampire Survivors n’était pas assez addictif comme cela, voici venu son spin-off façon deckbuilding. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors vous demandera de naviguer dans des niveaux pour y effectuer des affrontements à l’aide de cartes, celles-ci ayant des effets de plus en plus fous, comme ce que l’on est en droit d’attendre d’un jeu Vampire Survivors. Attention tout de même : plongez là-dedans, et vous vous réveillerez sans doute la semaine prochaine en vous rendant compte que vous n’avez joué qu’à cette démo, et pas au reste.

Outbound

Date de sortie : 2ème trimestre 2026

: 2ème trimestre 2026 Page Steam

Moins frénétique, Outbound vous invite au calme le temps de sa démo. Ce jeu d’aventure en vue à la première personne vous fait partir en voyage à bord de votre propre van, que vous pourrez personnaliser et améliorer au cours de votre périple. Une vraie échappée bucolique vous attend, en conduisant à travers des tas de paysages différents. Une fois le moteur arrêté, vous pourrez effectuer un peu de jardinage, jouer avec vos amis (jusqu’à 4), et vous occuper de vos animaux de compagnie. Si ça, c’est pas la belle vie.

The Witch’s Bakery

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

Sans doute le jeu le plus français de la liste, The Witch’s Bakery vous invite à faire un tour dans Paris. Enfin, une ville de Paris avec une touche de magie, puisque vous incarnez ici une sorcière qui tient également une pâtisserie, et qui façonnera des gourmandises qui seront capables d’effacer tous les maux des clients, en plus de leur appétit. Quand elle ne sera pas aux fourneaux, notre jeune sorcière ira explorer les ruelles de la ville pour nouer des liens avec les habitants du coin, et peut-être les aider dans leurs tracas quotidiens en entrant directement dans leur cœur pour les soigner.

Far Far West

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

On reste en France avec Far Far West, ou presque. Car, d’accord, il est ici question d’aller jouer les cowboys, mais on doit ce titre à Evil Raptor, une équipe française que l’on avait pu découvrir avec Akimbot et Pumpkin Jack. Dans ce nouveau jeu, vous pourrez jouer avec 3 autres de vos amis pour y accomplir des contrats périlleux en allant chasser des monstres, puisque cette version du Far West est un peu plus fantastique que celle que l’on connaît. Le gameplay propose des affrontements très dynamiques avec plusieurs options pour personnaliser notre avatar, de quoi ajouter pas mal de rejouabilité.

The Ranchers

Date de sortie : 2ème trimestre 2026

: 2ème trimestre 2026 Page Steam

Ajoutons un peu de simulation de vie pour diversifier cette sélection. Dans The Ranchers, on vous invite à vous couper du monde stressant de la ville pour vous poser au calme de la campagne et assouvir votre besoin de quiétude. Oui, un pitch très classique qui vous rappellera sans doute de nombreuses autres simulations agricoles saupoudrées d’une pointe de RPG, à ceci près qu’il faudra développer son ranch avec un petit capital où l’exploration et la vie sociale prennent une part importante. Un enfant de Stardew Valley en somme, né d’une campagne Kickstarter qui a très bien fonctionné, et qui semble enfin avancer vers sa sortie.

Wild Blue Skies

Date de sortie : 2026

: 2026 Page Steam

Star Fox vous manque ? Nintendo s’en fiche, mais pas Chuahai Labs qui a décidé de rendre un vibrant hommage à la saga. D’ailleurs, au sein de ce studio, on retrouve Giles Goddard, qui a nettement contribué aux jeux mettant en scène Fox McCloud. Ce nouveau titre reprend donc presque tous les codes de Star Fox en se présentant comme un rail-shooter au feeling très années 90. La nostalgie vous fera donc ici un grand appel du pied.

Darkhaven

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

Pendant que Diablo IV continue son existence avec une extension dans les cartons, des vétérans de la saga de Blizzard s’attellent à bâtir ce qu’ils pensent être le vrai successeur de la saga. Darkhaven est donc un hack’n slash qui vous fera furieusement penser à Diablo, mais avec une meilleure gestion du loot et des combats nettement plus dynamiques, puisque des sauts et des dashs sont présents. Cette démo vous permettra aussi de voir si cela vaut le coup de financer ce projet ambitieux, puisque Moon Beast Productions a besoin de vous via sa campagne Kickstarter.

Titanium Court

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Page Steam

On termine cette sélection par le jeu le plus étonnant de cette liste, qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il s’agit de Titanic Court, un jeu très difficile à décrire qui mêle du puzzle et… eh bien, allez savoir. C’est une expérience à vivre soi-même, à condition d’être à l’aise avec l’anglais pour mieux comprendre l’humour. Surréaliste, à bien des niveaux.