Epic Games vous offre Eternights, jeu d’action et de drague où vous devez sauver le monde (et votre rencard)
Publié le :
Rédigé par Jordan
Le calendrier de l’Avent de l’Epic Games Store est maintenant lancé, ce qui veut dire que vous pourrez vous rendre tous les jours à 17 heures sur la boutique en ligne pour obtenir un jeu gratuit renouvelé toutes les 24 heures (sans doute jusqu’au 31 décembre). Après le roguelike divin Jotunnslayer: Hordes of Hel qui a lancé les hostilités hier, place à un titre un peu plus étrange avec Eternights, jeu d’action où l’amour a une place très importante.
Entre les histoires de cœur et l’héroïsme, il faudra choisir
Le jeu gratuit du jour est donc Eternights, jeu d’action dans lequel votre protagoniste devra sauver le monde lorsque celui-ci est au bord de l’apocalypse suite à la transformation des humains en terribles monstres. S’il a perdu son bras dans la bataille, notre héros en gagne vite un nouveau qui va devenir une véritable arme surpuissante pour lutter contre ces infestés.
Si l’on parle également de jeu de drague, c’est parce que le titre nous laisse aussi découvrir plusieurs personnages avec lesquels il est possible d’avoir une romance, histoire de ne pas vivre la fin des temps en solitaire. Au-delà d’un peu de fan service, ce système d’amourettes permet d’améliorer notre personnage. Le jeu s’inspire aussi de Persona avec une mécanique de calendrier, ce qui veut dire qu’entre l’exploration de donjon ou un rencard, il faudra bien choisir comment passer votre journée. Pour en savoir davantage sur Eternights, n’hésitez pas à consulter notre test.
Vous pouvez donc vous rendre dès maintenant sur l’Epic Games Store afin de récupérer gratuitement Eternights. Vous n’avez cependant que 24 heures pour cela, ne tardez donc pas. Rendez-vous demain, le 20 décembre, à 17 heures, pour découvrir l’identité du prochain jeu offert par Epic Games.
Date de sortie : 12/09/2023