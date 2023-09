Utilisez les services de co-équipiers de Chani la nuit

Chani est certes insupportable et vous préférerez sans doute passer du temps avec les personnages à séduire, mais il peut aussi vous aider à augmenter vos traits de personnalité (Expression, Confiance…). Pour cela, il faut attendre qu’il débloque ses services de co-équipier, et il suffit d’aller le voir dans le train pour vous faire gagner jusqu’à 6 points dans l’un des traits sélectionnés. Attention, cela vous coûtera une demi-journée, c’est pourquoi on recommande d’effectuer cela la nuit.

La nuit, vous aurez beaucoup moins d’options que durant la journée, c’est pourquoi il est recommandé d’utiliser les services de Chani durant ce créneau, afin de ne pas gaspiller une journée bien utile pour d’autres choses plus importantes. Ces traits sont essentiels si vous souhaitez progresser dans la relation de chaque personnage.

Tentez de finir les donjons en une seule fois

Plusieurs fois au cours de l’aventure, le jeu va vous imposer une limite de temps afin d’effectuer une tâche précise, qui consiste à terminer le donjon actuel avant une date fixée dans le calendrier. Vous pouvez sortir du train et revenir à votre camp plusieurs fois, mais il est recommandé de terminer votre exploration d’un seul coup pour ne pas gâcher de précieuses journées. Ce qui n’est pas facile certes, mais n’ayez pas peur de passer le jeu en mode Facile si vous rencontrez trop de difficultés, et surtout si pour vous, la drague est plus importante que les combats.

Gardez votre magie pour la compétence de Yuna

Au fur et à mesure de votre progression, trois jeunes femmes rejoindront votre groupe, chacune disposant de pouvoirs spécifiques. Yuna pourra vous soigner, Sia lancera de la glace sur les ennemis, et Min peut générer un bouclier. Votre dose de mana est précieuse dans les donjons, bien plus que votre jauge de compétence qui se recycle assez facilement.

C’est pourquoi on recommandera d’utiliser uniquement la magie de Yuna. Elle est la seule à pouvoir vous soigner, tandis que les pouvoirs des deux autres filles ont un impact trop peu significatif. Cela rejoint notre précédent conseil : si vous souhaitez terminer un donjon en une journée, Yuna sera alors votre meilleure alliée.

N’ayez pas peur de séduire tout le monde

Malgré son aspect dating-sim, Eternights ne vous punira pas pour augmenter les rangs de tous les compagnons. Vous pouvez donc séduire les quatre personnages disponibles afin d’augmenter les rangs de relations, vous donnant accès à de nouvelles compétences. Il faut aller jusqu’au rang 7 pour débloquer un pouvoir unique, qui va vous réanimer si vous tombez sous les coups ennemis.

Mémorisez et notez les emplacements des objets à récupérer

La nuit, les personnages à séduire vous demanderont de partir en expédition pour trouver des objets très spécifiques. Un mini-jeu qui peut vite être pénible si l’on se trompe d’endroit où fouiller, car cela nous fera perdre une nuit complète. Cependant, les objets ne changent jamais de place, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à sacrifier une ou deux nuits afin de faire votre repérage pour savoir exactement où aller lorsqu’un personnage vous demandera de l’aide.

