Des bolides qui restent encore au garage pour l’instant

Nacon et KT Racing ont diffusé un teaser annonçant une nouvelle franchise dans l’univers du jeu de course : Endurance Motorsport Series. En cours de développement par le studio à l’origine de la série WRC, ce jeu promet de transmettre toutes les sensations et émotions liées aux courses marathons. Nous auront l’opportunité non seulement d’incarner un pilote, mais également de se glisser dans la peau des ingénieurs de course, soulignant ainsi l’importance du travail d’équipe.

La simulation s’annonce riche, avec une promesse d’inclure de nombreux véhicules et circuits officiels, bien que les détails spécifiques restent à être précisés. Selon les informations divulguées par Nacon, le gameplay devrait se distinguer par son innovation, avec une importance accordée aux prises de décisions et à la stratégie de course. Les évènements imprévus tels que les incidents ou les changements météorologiques joueront un rôle tout aussi crucial que vos talents de pilote.

Endurance Motorsport Series est attendu en 2025 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam.