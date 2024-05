Surprise, Hades II est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store !

Personne ne s’attendait vraiment à voir cette nouvelle débarquer sans que le studio ne fasse monter la sauce, mais ce dernier a décidé de bousculer le planning de la soirée de beaucoup de monde. Vous pouvez vous rendre dès maintenant sur Steam et sur l’Epic Games Store pour jouer à l’accès anticipé de Hades II, pour le prix de 28,99 €.

🌒HADES II is HERE !!🌘

Experience the bewitching sequel to our god-like rogue-like, now available in Early Access.

🌜Steam: https://t.co/MwAiwL8ZeW

🌜Epic Games Store: https://t.co/bKD6BvLhw6#HadesGame #Hades2 #DeathToChronos pic.twitter.com/jXhqctKj95

— Supergiant Games (@SupergiantGames) May 6, 2024