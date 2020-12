Temtem : On fait le point sur la version PS5 et les nouveautés de l’accès anticipé

Avec plus de 570.000 dollars collectés lors de sa campagne kickstarter, Temtem était un immense succès avant même sa sortie. Désormais en accès anticipé depuis presque une année complète, le titre de Crema compte bien passer à la vitesse supérieure en se rendant disponible sur PlayStation 5 en plus de sa version PC.

Piqûre de rappel

Tout d’abord, présentons Temtem pour les non-initiés. Il s’agit d’un Pokémon-like, c’est-à-dire qu’on va parcourir le monde dans le but de capturer et d’entraîner des créatures aussi nombreuses que variées pour ensuite livrer des combats contre d’autres dresseurs. A la manière de la saga de Game Freak, un groupe mal intentionné se dressera sur notre chemin et nous devrons faire ce qui est en notre pouvoir pour réduire à néant leurs noirs desseins.

Le petit twist du jeu, c’est qu’il propose une dimension online se voulant poussée, faisant de lui un véritable MMORPG et non pas un jeu solo. L’aventure peut d’ailleurs être intégralement parcourue à deux joueurs.

Une mouture à la hauteur ?

Temtem est donc disponible sur la nouvelle console de Sony depuis le 8 décembre dernier et c’est précisément cette version qui nous intéresse aujourd’hui. Premier constat, les serveurs tiennent cette fois-ci le coup sans aucun problème, ce qui était très loin d’être le cas lors du lancement initial sur PC. Un premier bon point qui démontre que les équipes ont fait le nécessaire en renforçant leurs infrastructures.

Vient ensuite le rendu graphique. Extrêmement propre, on ne voit aucune différence avec la version pour ordinateurs de Temtem. La résolution est en 4K à priori native et non dynamique, et le soft tourne à 60fps, du moins la plupart du temps. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le framerate toussote par moment, notamment lorsqu’on arrive dans une nouvelle zone. Ce n’est rien de bien méchant et cela devrait être réglé, mais il reste néanmoins nécessaire de vous avertir. Notons tout de même que le studio devrait plus tard implémenter un mode performance qui baissera la résolution afin de booster les fps à 120.

Autre bonne nouvelle, l’intégration du cross-play. Vos amis se sont déjà procuré le jeu à l’époque ? Pas de problème, vous pourrez vous ajouter et vous rejoindre peu importe que vous soyez sur PC ou PS5. Il n’est en revanche pas possible de transférer sa progression d’un support à l’autre, même si les développeurs font leur possible pour tenter d’ajouter cette option.

D’un point de vue ergonomie, si on perd forcément un peu de confort avec la manette par rapport à la souris, le tout fonctionne plutôt bien même si quelques raccourcis supplémentaires n’auraient pas été du luxe. Pour les personnes moins à l’aise, il est possible de connecter un clavier et une souris à la PlayStation 5 pour jouer.

Enfin, pour en finir avec cette version next-gen, aucune compatibilité avec les fonctionnalités propres à la Dualsense n’est à constater. Pas de vibration particulière ni de retour haptique donc. Crema a cependant communiqué il y a peu pour préciser que cela devrait arriver à l’avenir puisque, on ne le répétera jamais assez, nous sommes ici face à une version non terminée du jeu.

Des nouveautés

Depuis son lancement, le soft s’est amélioré petit à petit. On note ainsi l’ajout d’une toute nouvelle île et de ses créatures spécifiques, montant leur nombre disponible à environ 100. Les matchs classés sont aussi de la partie, permettant de se mesurer de façon plus officielle à chaque dresseurs et dresseuses du monde. Du housing est également présent, promettant de jolis moments de détente à personnaliser son chez soi. On peut par exemple modifier les murs, le sol, les meubles des différentes pièces ou encore placer des décorations en tout genre un peu partout.

La création de guilde est enfin arrivée avec l’une des mise à jour. Ici appelées « club », ces guildes permettent de se distinguer des autres joueurs et joueuses et donnent accès à des chat privés. Des batailles PVP entre clubs devraient venir ajouter encore plus d’utilité à ces formations de groupes. On pourra aussi noter quelques ajouts moins percutants comme les défis hebdomadaires et la pêche.

Qu’attendre de l’avenir ?

Vous l’aurez compris, Temtem ne cesse de s’améliorer et de s’étoffer avec le temps, mais qu’attendre du jeu d’ici la sortie définitive l’année prochaine ? Nous avons déjà quelques éléments de réponse officiels qui sont les suivants :

2 îles supplémentaires et le scénario qui va avec

61 Temtems de plus

Des batailles entre clubs

Des tournois au sein du jeu

Des Temtem légendaires

Un mode de jeu hardcore baptisé « Nuzlocke », comme les fameux défis que se lancent certaines personnes dans Pokémon

Plusieurs ajouts gardés secrets par les développeurs

Enfin, les performances du titre continueront de s’améliorer sans cesse. Temtem prévoit sa sortie définitive d’ici l’été 2021 environ et compte se rendre disponible sur Xbox Series X/S et Switch en plus des moutures PC et PS5. En attendant, vous pouvez retrouver notre aperçu de l’époque juste ici.