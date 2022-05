Temtem : Le Pokémon-like sortira d’accès anticipé le 6 septembre

Les clones de Pokémon ou les titres qui s’inspirent de mécanique de collecte de monstres ne manquent pas ces dernières années. Si certains essayent de se démarquer avec des propositions loufoques, comme le violent Palworld, d’autres restent plus classiques mais néanmoins réussis, à l’image de Temtem, qui ajoute une grosse dimension multijoueur à son expérience. Après deux ans d’accès anticipé, le titre de Humble Games et du studio Crema se prépare enfin pour sa sortie complète.

Du contenu en plus pour la 1.0

C’est donc le 6 septembre prochain que Temtem publiera sa version 1.0 sur PC (Steam et Humble Store), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Des versions physiques seront également disponibles pour toutes les plateformes.

Cette version 1.0 lancera l’arrivée des Saisons avec un Battle Pass (gratuit et payant) qui permettra d’obtenir de nouvelles récompenses, tandis que du contenu endgame sera ajouté avec une nouvelle île remplie de zones inédites à explorer et d’activités à découvrir. On retrouvera aussi de nouvelles quêtes hebdomadaires à effectuer.

