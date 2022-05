Temtem, le Pokémon-like, est disponible en précommande

Temtem a eu droit à une longue période d’accès anticipé, mais le jeu de Humble Games et du studio Crema a enfin annoncé la sortie de sa version 1.0 pour le mois de septembre. Et, surprise, cette sortie complète s’accompagne aussi d’une version physique pour le jeu, et ce sur les différentes plateformes. Les précommandes de ces éditions viennent justement d’ouvrir sur Amazon.

Où précommander Temtem ?

Pour rappel, Temtem est un Pokémon-like façon MMO, dans lequel on est amené à explorer diverses îles à la recherche de créatures à capturer et à collectionner, avant de les faire combattre dans des duels contre d’autres joueurs et joueuses du monde entier.

Il faudra donc débourser 44,99€ pour mettre la main sur Temtem, que ce soit sur PS5, Xbox Series ou Switch, comme on peut le voir sur Amazon.

Temtem sortira sur PC (Steam et Humble Store), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch le 6 septembre prochain. N’hésitez pas à lire notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le titre.