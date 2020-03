Si le scénario d’un DOOM n’a rien d’incroyable, son lore reste tout de même assez intéressant, notamment celui de DOOM Eternal. Pour approfondir tout cela, on a droit à quelques collectibles qui en parlent, notamment à travers le codex. Bien sûr, ce n’est pas le seul endroit où le lore est développé mais cela vous permet d’en savoir un peu plus sur l’univers.

Le codex sert à référencer un peu tout et rien au sujet du jeu. Vous le retrouverez dans votre menu et se divise entre les entrées que vous retrouverez dans les niveaux, qui ressemblent à des grimoires, mais aussi un listing des démons rencontrés ou encore les didacticiels. Dans ce guide, on vous explique où trouver toutes les pages du codex, niveau par niveau.

Enfer sur Terre

Armées infernales

Se situe après la première salle à vider. Vous passerez forcément dessus donc impossible à louper.

Populations humaines restantes – Partie I

Juste après la cinématique où vous avez tué le prêtre de l’enfer. Quand vous arrivez dans la zone un peu plus ouverte, vous le verrez forcément devant vous.

Populations humaines restantes – Partie II

En partant de devant l’enseigne Scott, rentrez dans ce matin et suivez le chemin (Image 1). Restez à l’étage en sautant un peu plus loin et vous trouverez le codex sur votre gauche.

Formation de l’Arc

Juste avant une zone de combat, en sortant d’une des rames de métro. Difficile de louper ce codex qui est sur notre chemin.

Prêtres de l’enfer

Se situe dans la citadelle. Lorsque vous arriverez, vous verrez qu’il se situe dans la pièce suivante, donc allez y et revenez contre la grille pour récupérer le codex.

Deag Nilox

Toujours dans la citadelle. Avant d’activer le mécanisme au milieu, partez sur la droite, et double sauter pour arriver au pied de la statue de cette zone. Le codex se trouve ici.

Exultia

Après avoir commencé le niveau, vous ferez affaire à deux/trois démons de base. Vous allez sauter puis détruire un mur. Il se situe directement après l’avoir détruit sur votre gauche.

Le Loup

Quand vous avez passé la première salle de combat majeure et que vous en sortez pour tourner à gauche (quand vous tournez devant les deux grandes statues qui serviront à revenir), vous allez devoir grimper devant une autre statut à genou. Après avoir escaladé, retournez-vous et vous trouverez le codex à cet endroit.

Histoire des Sentinelles – Partie 1

Se situe au niveau du réacteur, derrière l’un des objectifs pour avancer sur le localisateur.

Roi Novik

Juste après avoir débloqué la Ruée, vous trouverez cette entrée de codex sur votre droite après la mini-cinématique.

Histoire des Sentinelles – Partie II

Après avoir détruit le mur pour créer un passage avec le gantelet géant sur les Enfers et après une petite séquence de grimpette, se situe sur la plateforme supérieure.

Histoire des Sentinelles – Partie III

En contrebas, après avoir récupéré votre Cristal Sentinelle, dans une zone où se situe une arachonotron.

Le Traître

Se situe à la fin du niveau. Difficile de le louper, il est sur votre chemin.

Base d’adepte

Dès que vous rentrez dans le niveau, sur votre droite.

Base du Doom Hunter

Il se situe après la première zone de combat, lorsque vous remontez les marches. Difficile de le louper.

Deag Ranak

Juste après le premier jouet du niveau. Quand vous aurez passé la porte, vous le trouverez directement sur votre droite. Il est sur le chemin de l’histoire principale donc vous le verrez facilement.

DOOM Hunter

Se trouve vers la fin du niveau. Vous le trouverez forcément sur votre chemin donc impossible à manquer.

Super nid à gore

(En écriture)

Complexe de l’arc

(En écriture)

Noyau de mars

(En écriture)

Sentinel Prime

(En écriture)

Taras Nabad

(En écriture)

Nekravol

(En écriture)

Nekravol Partie II

(En écriture)

Urdak

Après avoir passé la première porte au début du niveau, le codex se trouve sur votre gauche.

Icône du péché

Ce second codex se trouve devant vos yeux juste avant de détruire le conduit.

Khan Maykr

Se situe sur cette plateforme en hauteur après le troisième combat, et non loin de l’interrupteur à activer.

Anges Maykr

Pour le quatrième et dernier codex à avoir, et par rapport à l’anneau bleu que vous croiserez, partez sur la droite, et ce dernier se trouve tout au fond. Il est indiqué à cet endroit de la carte.

Péché Final

Après deux combats acharné en arène vous devrez escalader deux parois, et vous trouverez directement le codex en arrivant à l’étage.

Forteresse de la destruction

S’obtient directement sur votre forteresse dans un lieu que vous débloquerez après Exultia. Peut-être récupéré n’importe quand.

