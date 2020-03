Quatre ans après l’excellent reboot DOOM, sa suite DOOM Eternal sort enfin sur PC, PS4, Xbox One et Stadia le 20 mars mais arrivera à une date ultérieure sur Switch. Le Fast-FPS développé par id Software vous permet d’endosser à nouveau le rôle du fameux Doom Slayer, alors que la terre a été envahie par les démons, menaçant désormais l’humanité toute entière.

A notre héros de mettre un terme à tout ça avec son arsenal et toute sa brutalité à éviscérer les diverses créatures démoniaques se dressant sur sa route sur un fond de métal bien énervé. Vous pouvez désormais regarder ci-dessous notre guide complet du jeu.

Dans ce guide complet de DOOM Eternal, vous y retrouverez diverses astuces et autres conseils pour bien débuter. Vous y retrouverez également le cheminement complet, chapitre après chapitre, avec la solution complète, ainsi que diverses choses pour tout connaître du jeu. En somme, un guide détaillé, qui sera régulièrement alimenté.

Soluce, guide et astuces

Ce guide est actuellement en écriture. Revenez un peu après la sortie de DOOM Eternal pour retrouver la soluce complète.

FAQ (Foire aux questions)

Afin d’en savoir plus sur DOOM Eternal, on vous centralise différentes questions/réponses.

Quand sort DOOM Eternal ?

La sortie de DOOM Eternal est fixée pour le 20 mars 2020. On rappelle que le titre était initialement prévu pour le 22 novembre 2019 avant d’être repoussé à cette date, désormais définitive.

Sur quelle(s) console(s) sera disponible DOOM Eternal ?

DOOM Eternal sortira officiellement sur PC, PS4, Xbox One et sur Google Stadia. Une version Switch est aussi prévue, mais elle débarquera à une date ultérieure.

Quelles sont les nouveautés par rapport à DOOM de 2016 ?

Si le jeu reprend en effet les bases du gameplay du DOOM de 2016, le jeu dispose bel et bien de nouveautés. Dans un premier temps, le Doom Slayer aura la faculté d’utiliser un dash, rendant le jeu un peu plus dynamique et nerveux. Le bougre sera aussi armé d’un lance-flamme sur son épaule gauche pour vaporiser ses ennemis, d’une épée démoniaque, mais aussi de nouveaux tirs secondaires sur les armes de notre protagoniste, rendant les possibilités d’exécutions encore plus folles.

De plus, le Doom Slayer disposera d’un grappin sur une de ses pétoires pour se déplacer plus facilement, ou réaliser des combos stylés sur ses ennemis. De nouvelles exécutions seront de la partie, et de nouveaux ennemis démoniaques font leur apparition. Pour terminer, le soft aura à disposition un mode multijoueur regroupant les modes invasions et battlemode, que nous détaillons plus loin dans cette FAQ.

Quelle est la durée de vie de DOOM Eternal ?

Le titre devrait se finir en 22 heures de jeu. C’est du moins ce qu’avait annoncé le directeur créatif d’id Software Hugo Martin. Ce qui fait que cette suite propose une durée de vie plus conséquente par rapport à ce que proposait DOOM 2016.

Est-ce qu’il y a du multijoueur dans DOOM Eternal ?

Le titre d’id Software possédera bel et bien un multijoueur. DOOM Eternal disposera dans un premier temps du mode invasions. Celui-ci vous donnera la possibilité de rejoindre la partie d’un joueur et d’incarner un démon afin de lui mettre des bâtons dans les roues dans sa partie solo.

Dans un second temps, le soft se dote du mode battlemode se jouant jusqu’à trois joueurs. Il permet à ces derniers de prendre respectivement le contrôle du Doom Slayer, et de deux démons. Notez également que le titre n’aura pas de mode deathmatch, ni même de modes snapmap, au grand dam des joueurs.

DOOM Eternal aura-t-il des DLC ou season pass ?

Contrairement à DOOM 2016, DOOM Eternal aura des DLC et Season Pass en veux-tu en voilà. Le Fast-FPS d’id Software aura dans un premier temps un pass year one contenant notamment un DLC de campagne 1 et 2. Ensuite, les développeurs comptent aussi assurer un suivi régulier sur le battlemode et invasions avec des DLC supplémentaires. Mais pour le moment nous n’en savons pas plus, mais il est certain que nous aurons droit à des mises à jour gratuites, comme des DLC ou autre pass en cascade.

Quelles sont les configurations PC pour DOOM Eternal ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 3 (3.1 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go), RX 470 (4 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1080p, 60 FPS, Configuration basse résolution

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1440p, 60 FPS, Configuration haute résolution

Où acheter DOOM Eternal ?

Pour acheter DOOM Eternal, autant dire que vous aurez largement le choix. De Amazon, en passant Auchan ou Leclerc, vous aurez des tonnes d’enseignes où vous pourrez vous procurer le titre d’id Software à un prix intéressant.

DOOM Eternal a-t-il une édition collector ?

Outre l’édition standard, DOOM Eternal a aussi une édition collector à son actif. Tarifé à 225.99 €, le collector contient :

Le jeu avec boitier métallique exclusif conçu par Mondo

Une lithographie 29×43 cm « le don de la puissance argent »

L’OST de DOOM 2016 et DOOM Eternal signée Mick Gordon

Le Lore Book par id Software

Le casque du Doom Slayer

Du contenu numérique avec le pass year one contenant les dlc de campagne 1 et 2, l’apparence du Slayer démoniaque, ainsi que le pack audio classiques pour les armes.

Acheter l’édition collector de DOOM Eternal

En bref :

DOOM Eternal

Date de sortie : 20 mars

: 20 mars Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One, Stadia et plus tard sur Switch

: PC, PS4, Xbox One, Stadia et plus tard sur Switch Éditeur : Bethesda

: Bethesda Développeur : id Software

id Software Prix : 69.99 €

: 69.99 € PEGI 18

Si vous avez la moindre question, n’hésitez à nous en faire part dans les commentaires.