Elementallis : Un Zelda-like sur Kickstarter à destination de toutes les consoles

Après vous avoir brièvement parlé de UNBEATABLE et Oddventure, nous revenons vers vous avec notre amour du jeu indépendant pour vous présenter Elementallis, un action-RPG en financement participatif depuis quelques jours.

Elementallis : un Zelda chez Sony et Microsoft

Le titre est un Zelda-like plus particulièrement inspiré de l’époque GameBoy (color). Au programme : 8 régions, chacune proposant un élément différent à récupérer au sein d’un donjon afin de se l’approprier. L’originalité du soft réside justement dans cette gestion des éléments puisqu’il est possible de créer des combinaisons dévastatrices, en électrifiant une flaque d’eau par exemple.

Seulement deux jours après le début de sa campagne de financement, le jeu a déjà récupéré la somme demandée pour pouvoir sortir en plus d’atteindre le premier palier bonus qui ajoute un mode de jeu. Elementallis sortira sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et enfin sur PC via Steam et Itch.io dans le courant d’année 2022. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter la page kickstarter du jeu.