Oddventure : Un RPG inspiré de Earthbound sur Kickstarter

Ce n’est un secret pour personne, les jeux indépendants ont le vent en poupe ces derniers temps et le nombre de projets menés à bien grâce au financement participatif explose un peu plus chaque année. Aujourd’hui nous vous présentons Oddventure, un titre prometteur qui vient de démarrer sa campagne kickstarter.

Oddventure : entre Earthbound et Alice au Pays des Merveilles

Oddventure est un RPG plutôt à l’ancienne dont la principale inspiration, visible au premier coup d’œil, est Earthbound, ou Mother pour les puristes. On retrouve ainsi un style graphique assez proche de cette saga, particulièrement de Mother 3, et un système de combat au tour par tour qui nous mettra dans des situations parfois totalement farfelues. A l’instar d’un Undertale ou d’un Omori, vos choix auront une incidence sur l’histoire et les combats prendront en compte les émotions de vos adversaires.

Un trailer est évidemment disponible sur la page du kickstarter, ainsi qu’une démo permettant d’essayer un segment d’environ 1 heure, de quoi avoir une bonne vision d’ensemble à la fois en ce qui concerne le gameplay mais aussi l’exploration et la narration.

Oddventure vous mettra au contrôle de Charlie, une ado rebelle et bizarre qui se retrouve dans un autre monde à la recherche de son petit frère. Le roi de ce monde est votre seul espoir de retourner chez vous, mais le chemin parcouru vous mettra face à la vérité sur Charlie, et peut-être même sur vous-même.

Oddventure sortira sur Nintendo Switch et PC (via Steam et Itch.io ainsi que Game Jolt), du moins si le premier palier est atteint, ce dernier demandant 20.000€ afin de permettre au jeu d’être publié. A l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 3000€ ont déjà été récoltés en à peine 50 minutes.