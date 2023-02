Elementallis

Elementallis est un jeu d'aventure en vue du dessus en 2D développé par Iván Ruiz Lozano et édité par Top Hat Studios qui imite le style des jeux classiques de la série Zelda. Vous incarnez un descendant d'élémentaliste qui doit explorer un vaste monde pour restaurer les éléments et résoudre des énigmes, vaincre des ennemis et progresser dans l'aventure. Le jeu comprend huit donjons remplis de puzzles, de secrets et de boss, huit biomes différents avec leurs propres habitants, des combats en temps réel et une histoire de croissance et de dépassement de la culpabilité. Les éléments jouent un rôle important dans le jeu, permettant de découvrir de nouvelles zones et de vaincre les ennemis.