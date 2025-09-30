Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur

L’outil pas si magique pour éponger les dettes

Il est encore tôt pour mesurer l’impact de ce rachat sur la ligne directrice d’Electronic Arts, mais même si Andrew Wilson (actuel PDG de l’entreprise) affirme que le cap ne sera pas modifié, personne n’est véritablement naïf ici. Un nouvel article du sérieux Financial Times (relayé par GamesRadar+) rapporte maintenant que, selon des sources proches du dossier, les principaux investisseurs dans ce rachat seraient très intéressés à l’idée d’utiliser l’IA pour réduire les coûts et éponger une grosse partie de la dette de l’entreprise, estimée à 20 milliards de dollars.

Comment l’IA serait utilisée dans le développement et les jeux, ça, on ne le sait pas encore. Malgré le rejet de la part du public et surtout des artistes, qui sont restés presque toute une année en grève aux États-Unis, Electronic Arts n’a de toute façon pas caché son envie de miser sur la technologie avant même ce rachat, et ce n’est pas cette acquisition qui va amoindrir cette envie. Rappelons que le consortium derrière ce rachat compte Silver Lake et Affinty Partners, et le PIF (« Public Investment Fund ») qui est un fonds d’investissement d’Arabie saoudite. Soit pas forcément des entreprises ou des fonds qui font dans l’humanitaire et qui pensent aux employés avant tout.

Tout est encore au conditionnel pour le moment, mais voilà une raison de plus pour s’inquiéter des vagues de renvois qui pourraient être prononcées dans les prochaines années chez Electronic Arts.