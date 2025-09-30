Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur

L’une des nouvelles les plus importantes de l’année – et probablement de cette première moitié de décennie – est bien celle du rachat d’Electronic Arts par un trio d’investisseurs, qui permet à l’éditeur de s’offrir une sortie spectaculaire de la Bourse. Voir l’entreprise redevenir privée sera peut-être une bonne pour certains, encore faut-il bien étudier le profil des nouveaux propriétaires pour mieux se rendre compte de tout ce qui pourrait mal tourner. Et si personne n’a encore de don de divination pour savoir comment les choses vont évoluer à partir d’aujourd’hui, des sources proches du dossier donnent quelques détails sur la direction qui pourrait être prise.

