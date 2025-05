EA Sports FC 25 : TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga et Superlig !

TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga et Superlig !

Faites place à la troisième fournées de l’événement de l’équipe type de la saison, autrement dit la célèbre TOTS (Team Of The Season) avec les équipes de Bundesliga masculine et féminine ainsi que le championnat turc ; les deux précédentes sont disponibles ici et ici ! Qui sont les joueurs et joueuses récompensés de leur très bonne saison ? Faisons une petite liste des meilleures cartes :

Kane (97)

Tah (97)

Harder (97)

Osimhen (97)

Musiala (96)

Wirtz (96)

Olise (96)

Huth (96)

Tadic (96)

Et tant d’autres ! Allez-vous avoir la chance de packer celui ou celle que vous voulez ? Ou allez-vous dépenser vos crédits pour pouvoir jouer avec celui ou celle que vous avez envie de voir dans votre équipe ? Alors, verdict ?

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.