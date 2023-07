EA Sports FC 24 : Date de sortie, premier trailer… Tout savoir sur ce nouveau jeu

Football is life

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, était présent sur scène pour introduire cet EA Sports FC 24, en compagnie de Cam Weber, président d’EA Sports et d’autres membres de l’équipe (sans parler de Haaland, Ronaldinho, Luis Figo et Alex Scott qui étaient de passage).

On a donc eu droit à un premier trailer in-engine, déjà teasé il y a quelques jours, qui nous montre les différents modèles des joueurs, qui ont tant fait parler suite au reveal de l’une des jaquettes du jeu. Le plus intéressant restera le second trailer diffusé, nous montrant les athlètes en action.

Cet EA Sports FC 24 semble mettre l’accent sur l’imagerie du triangle, aussi bien pour faire références aux petites icones au-dessus des joueurs dans les précédents FIFA, que pour toutes les stratégies qui tournent autour du jeu en triangle dans le football.

EA a aussi voulu rassurer la communauté en déclarant que le contenu du jeu n’aurait rien à envier aux autres FIFA, puisque les licences les plus importantes sont bien au rendez-vous : Ligue 1, Premier League, Liga… Plus de 30 ligues seront au rendez-vous, ainsi que plus de 19 000 athlètes au total répartis dans 700 équipes. Du beau monde.

Les nouveautés et les modes de jeu

Pour ce FC 24, EA nous promet quelques améliorations du côté du moteur Frosbite. Bon, ça ne se voit pas sur les visages, mais l’éditeur indique avoir beaucoup travaillé les mouvements de pieds, mais aussi ceux des habits pour un rendu plus réaliste. Les animations seront une nouvelle fois propulsées par la technologie Hypermotion V, qui devrait apporter une grosse évolution, du moins sur le papier.

Mais Electronic Arts a aussi souhaité montrer que malgré quelques changements, l’éditeur n’était pas un poisson rouge et n’oubliait pas certains points essentiels pour le jeu comme le mode FUT qui sera de retour, ou plutôt le mode Ultimate Team, comme il faut désormais l’appeler.

Ce mode bénéficiera d’ailleurs des joueuses et des équipes féminines cette année, pour atteindre un total d’athlètes à débloquer tout simplement énorme. On retrouvera également le mode Volta, mais aussi un mode Carrière, aussi bien niveau joueur que du côté des managers.

De plus, l’éditeur a montré qu’il voulait faire en sorte que la marque FC s’ancre vite dans la tête du public. C’est pourquoi elle sera déclinée à toutes les sauces, avec FC Mobile et FC Tactical, ce dernier étant visiblement un jeu avec des commandes au tour par tour, qui n’a été que très rapidement évoqués ici.

Quand sortira FC 24 ?

Même si EA change le nom de son jeu de foot, les habitudes resteront les mêmes. Ce qui veut dire que vous pourrez bien profiter de votre épisode annuel aux alentours de la rentrée.

EA Sports FC 24 sortira en effet le 29 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous précommandez l’édition Ultimate, vous aurez droit à 7 jours d’accès anticipé, ce qui veut dire que vous pourrez y jouer dès le 22 septembre.

Et oui, le jeu sortira bien sur Switch encore une fois cette année malgré les derniers portages assez honteux des jeux FIFA, et Nintendo a diffusé quelques secondes de gameplay pour mieux nous rendre compte de l’état de cette version.

Une nouvelle ère de The World's Game (le jeu universel) va débuter le 29/09 sur Nintendo Switch avec #EASPORTSFC 24 ! 🥅 VOLTA FOOTBALL

⚽ L'expérience Ultimate Team complète

❄ Un moteur Frostbite repensé Disponible en précommande : https://t.co/pEGp6L6JxC pic.twitter.com/Tu4xX2zgC8 — Nintendo France (@NintendoFrance) July 13, 2023

Où précommander EA Sports FC 24 ?

Bonne nouvelle, si vous souhaitez déjà réserver votre exemplaire d’EA Sports FC 24, c’est désormais possible étant donné que les précommandes ont été lancées dans la foulée, du moins chez Amazon. Voici où précommander EA Sports FC 24 :