Durée de vie de Kena: Bridge of Spirits, combien de temps pour finir le jeu ?

Kena: Bridge of Spirits est sorti aujourd’hui, et les premiers test de la presse lui ont accordé de jolies louages dans une grande majorité. Grâce à ces premiers retours nous pouvons vous donner une estimation de la durée de vie du titre. Nous sortirons nous-même notre test sous peu et nous modifierons selon nos propres chiffres si nécessaire.

Quelle est la durée de vie de Kena: Bridge of Spirits ?

Comme attendu, le jeu action-aventure d’Ember Lab n’est évidemment pas très long mais le titre saura quand même vous occuper un bon bout de temps de par son aventure principale, mais aussi son contenu annexe qui se compose d’énormément de collectibles. On pense notamment aux Rot à dénicher un peu partout. D’après les premiers test, voici les estimations concernant la durée de vie :

Histoire principale : 10 heures environ.

: 10 heures environ. Histoire principale + collectibles : 15 heures environ.

: 15 heures environ. Finir le jeu à 100% : 20 heures environ.

Tout dépendra également de votre capacité à résoudre les nombreuses énigmes du titre et de la difficulté que vous aurez choisie car les monstres ne vous feront pas de cadeaux. Pour vous aider, nous publieront très bientôt quelques guides pour que vous puissiez le terminer à 100%. N’hésitez donc pas à garder notre guide complet sous le coude.

Kena: Bridge of Spirits est disponible dès aujourd’hui sur PC, PS4 et PS5. Il aura droit à une version physique par Just For Games en novembre prochain.