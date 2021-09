Kena: Bridge of Spirits s’offrira une édition physique cet automne

Kena: Bridge of Spirits est l’un des jeux les plus attendus de cette rentrée, mais le fait qu’il ne soit disponible qu’en version dématérialisé semble refroidir beaucoup de joueuses et de joueurs, qui préfèrent attendent une éventuelle édition physique du jeu. Eh bien bonne nouvelle, puisque Just For Games, Maximum Games et Ember Lab vont s’associer pour que cela arrive.

Une édition Deluxe pour novembre

Kena: Bridge of Spirits arrivera donc bien en version physique sur PS4 et PS5 grâce à une édition Deluxe, qui comprendra la bande-son du jeu et des objets numériques et physiques en plus, sans que l’on ait plus de détails pour le moment. Cette édition sera disponible dans le courant du mois de novembre, mais on ne sait pas encore précisément quand.

Josh Grier, directeur des opérations chez Ember Lab, s’enthousiasme de la nouvelle :

« Notre communauté a exprimé très clairement son désir d’une édition physique dès l’annonce du jeu. C’est un honneur de créer un jeu que les gens veulent ajouter à leur collection, et nous sommes ravis de nous associer à Maximum Games pour que cela se produise si rapidement après le lancement initial »

Just For Games s’occupera de distribuer le jeu en France et a ouvert une page du jeu sur son site officiel. Les précommandes ne devraient pas tarder. En plus de cette bonne nouvelle, et du trailer de lancement diffusé il y a quelques minutes, le studio nous offre également un aperçu du mode Photo via une nouvelle vidéo.