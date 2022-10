Durée de vie A Plague Tale: Requiem : Combien de temps pour finir le jeu ?

Développé par Asobo Studio et édité par Focus Entertainment, le jour J approche enfin pour A Plague Tale: Requiem. Dès ce mardi 18 octobre, soit environ trois ans et demi après la sortie de l’excellent A Plague Tale: Innocence, cet épisode va permettre aux joueurs et aux joueuses du monde entier de découvrir la suite des aventures d’Amicia et de Hugo De Rune sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et en version cloud sur Nintendo Switch.

A l’image de son prédécesseur, cet opus propose une expérience orientée action-aventure. Même si son level design est plus ouvert que par le passé afin de nous donner l’occasion de varier davantage notre approche dans le cas où nous devons traverser une zone remplie d’ennemis, la progression reste donc linéaire, ce qui ne l’empêche pas pour autant d’embarquer un petit contenu annexe.

Quelle est la durée de vie d’A Plague Tale: Requiem ?

Au cours de votre périple, en plus de suivre une histoire dépourvue d’objectifs secondaires, vous aurez l’occasion de faire un peu d’exploration dans le but de récupérer des collectibles, à savoir les fleurs et plumes de l’herbier de Hugo ainsi que les souvenirs marquants du voyage qui attend le duo. Maintenant, la question est la suivante : combien de temps faut-il pour parvenir à vos fins ?

Histoire principale : 15 heures environ

: 15 heures environ 100% : entre 18 et 21 heures

Comme toujours, rappelons que cette durée de vie est une simple estimation totalement subjective qui variera notamment en fonction de votre façon de jouer, du mode de difficulté choisi et du fait que vous utilisiez l’ATH classique ou immersif (une option déjà présente dans Innocence).

Notez également que le temps nécessaire pour le 100% n’est pas forcément identique à celui qu’il faut pour aller chercher le Platine. Si on se fie à la liste des trophées du titre, il ne semble pas impossible de l’obtenir au cours d’une première run même si certains succès s’avèreront plus difficiles à acquérir que d’autres. Auquel cas, il vous faudra peut-être recourir au New Game +.

Rendez-vous très vite sur PC et consoles pour découvrir A Plague Tale: Requiem. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la production française, n’hésitez surtout pas à consulter notre test du jeu. Vous pouvez également découvrir notre soluce complète.