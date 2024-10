A Plague Tale : Collection regroupera les deux jeux et un steelbook exclusif pour moins de 50€

Une collection pour les rats

Sorti en 2019, A Plague Tale : Innocence avait su créer la surprise. Nous racontant le périple d’Amicia et de son petit frère Hugo en pleine fuite de l’inquisition, l’aventure s’était révélée être très appréciée, aussi bien pour sa direction artistique que son histoire touchante, et ses mécaniques bien ficelées. Quelques années plus tard, le studio français Asobo avait ensuite accouché d’une suite, A Plague Tale: Requiem – la surprise en moins mais plus belle, plus ambitieuse et toute aussi réussie.

Si vous n’aviez pas encore mis la main dessus ou que vous attendiez une promotion pour le prendre en boîte, sachez qu’une A Plague Tale : Collection a été listée et permettra de retrouver les deux jeux à 49.99€. Petite surprise, le packaging regroupe également un steelbook avec une illustration exclusive, ce qui plaira assurément aux collectionneurs et collectionneuses. Une bonne opportunité pour rattraper son retard ou compléter sa collection, notamment si vous aviez découvert le premier volet à l’époque de sa disponibilité dans le PlayStation Plus.

La sortie est prévue le 12 novembre 2024, aussi bien sur PlayStation 5 que sur Xbox Series. Les précommandes sont lancées sur Amazon et Micromania.