On espère désormais l’annonce d’un gros DLC pour Dragon’s Dogma 2

Le pari de Hideaki Itsuno et de son équipe s’est révélé payant. Avec plus de moyens et d’expérience, les développeurs ont pu créer une suite en accord avec les ambitions d’origine. Ce travail a été largement récompensé par les performances en matière de ventes. Capcom annonce aujourd’hui que Dragon’s Dogma 2 s’est écoulé à plus de trois millions d’exemplaires à travers le monde.

Thank you to the 3 million Arisen who have embarked on adventures in Dragon's Dogma 2! We are grateful for your continued support. – The Dragon's Dogma 2 Team pic.twitter.com/jMZL6DUxxE — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) May 28, 2024

Une belle prouesse pour une licence qui avait largement divisé les joueurs lors de la sortie du premier opus. Grâce à cette suite, de nombreux nouveaux venus ont pu faire l’expérience d’un RPG à l’occidentale conçu par des Japonais. Une expérience unique, bien qu’imparfaite, en tant que AAA, qui nous a particulièrement enthousiasmés comme le souligne notre test.

Toujours est-il que le titre souffre encore de soucis de performances sur PC. On espère que ces problèmes techniques seront bientôt corrigés et que ces bonnes ventes ouvriront la voie à un futur DLC. En attendant des nouvelles de Monster Hunter Wilds ou de Pragmata, Capcom devrait rester assez sage au niveau des sorties. Cependant, il convient de souligner les sorties des remasters de Monster Hunter Stories, mais surtout leur nouvelle licence Kunitsugami: Path of the Goddess.