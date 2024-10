Dragon Ball Sparking Zero réalise un vrai carton sur Steam et devient l’un des jeux de combat les plus joués sur la plateforme

C’est bien au-dessus de 9000

Si l’on est encore dans l’attente des chiffres de ventes officiels, qui devraient être très conséquents, on peut déjà se faire une idée du succès du jeu via sa version Steam. Le jeu n’est disponible officiellement que depuis aujourd’hui dans sa version standard, mais même en accès anticipé, il réalisait des pics de connexions supérieurs à 90 000. Soit bien devant les autres jeux de combat de la plateforme, de Tekken 8 à Street Fighter 6, ce dernier n’étant pourtant pas en reste (avec un pic de plus de 70 000 connexions simultanées).

Au moment où l’on écrit ces lignes, le plus haut pic enregistré de Dragon Ball Sparking Zero sur Steam est à 122 554 connexions simultanées sur le jeu. C’est beaucoup, surtout avant son premier vrai week-end d’exploitation qui va sans doute permettre de dépasser très largement ce score. Si l’on rajoute à cela le public sur consoles, nul doute que le jeu s’est d’ores et déjà vendus à plusieurs millions d’exemplaires.

Dragon Ball Sparking Zero est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour plus d’informations.