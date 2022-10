Accueil » Actualités » Le nouveau DLC de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Gilgamesh le vagabond des dimensions, est disponible

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin compte encore faire parler de lui pour un moment, puisque son Season Pass apporte de nouvelles aventures pour Jack et ses complices, avec des boss inédits à combattre. La deuxième extension vient d’ailleurs tout juste de sortir, et nous propose d’aller affronter un ennemi bien connu de la licence, le célèbre Gilgamesh. Un trailer de lancement a été diffusé pour nous rappeler tout cela.

Gilgamesh vient calmer Jack

L’extension Gilgamesh le vagabond des dimensions est disponible depuis mercredi (elle est comprise dans le Season Pass) et nous propose de découvrir tout un tas de nouvelles choses dans le jeu d’action de Square Enix. En plus de devoir gérer le chaos autour des différentes dimensions (car il y a toujours une histoire de chaos quelque part dans ce jeu), Jack et sa bande vont donc affronter Gilgamesh, qui apportera d’ailleurs un niveau de difficulté à son nom.

Parmi les autres nouveautés, on retrouver une nouvelle classe, le mage bleu, qui peut s’approprier les compétences de l’ennemi. La mécanique de Héraut dimensionnel sera intégrée et permettra de ralentir les ennemis à proximité, tandis que des Cloches de monstre pourront invoquer des créatures, dont on pourra s’occuper en les nourrissant.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.