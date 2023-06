Disney Dreamlight Valley : La Fée Marraine de Cendrillon arrive, avec un nouveau planning pour le jeu

Un coup de baguette magique sur le reste de l’année

La dernière grosse mise à jour du jeu était centrée sur Simba, et c’est maintenant un autre personnage qui va être au cœur des événements. Vous l’aurez deviné, il s’agit de la Fée Marraine apparue dans Cendrillon, qui sera visiblement au centre de la mise à jour de juin. Cette dernière nous permettra notamment de percer les secrets de l’Oubli, tout en mettant en avant un nouveau Chemin des étoiles centré sur les productions Pixar.

Plus tard dans l’été, Vanellope du film Les Mondes de Ralph rejoindra la vallée, mais on ne sait pas encore quand précisément. On remarquera que la fin d’année 2023 promet toujours d’être chargée, avec l’intégration du multijoueur très attendu et de nouveaux personnages.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.