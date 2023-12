Comment débloquer le multijoueur et la Station de visite des vallées ?

Vous l’aurez remarqué en lançant le jeu, une icône Multijoueur s’affiche désormais dans le menu principal de Disney Dreamlight Valley, mais cela ne veut pas dire que vous serez en mesure d’y avoir accès. Pour pouvoir jouer avec vos amis, il vous faudra d’abord avancer dans le jeu et dans sa quête principale, jusqu’à débloquer la mission « La hantise de Dreamilght Valley », confiée par ce bon vieux Picsou. Cela vous permettra en réalité de débloquer le personnage de Vanellope, essentiel pour la suite des opérations.

Vous débloquerez la fonction Dreamsnaps, qui permet de prendre des photos en jeu, et vous devrez ensuite remplir un premier objectif via la quête « Foi, confiance et poussière de pixel ». Vous devrez maintenant placer la maison de Vanellope au sein de votre Vallée pour 4 000 pièces d’or pour terminer cette nouvelle mission.

Il va maintenant falloir offrir des cadeaux à la pilote de karts pour augmenter son amitié au niveau 2. Elle vous confieras une autre quête avant de pouvoir débuter « Visite de Vallées ! », dans laquelle vous obtiendrez l’objet « Station de visite de vallées ». Installez cet objet où vous le souhaitez, et vous débloquerez ainsi le mode multijoueur de Disney Dreamlight Valley.

Dans ce mode, vous pouvez rejoindre la Vallée de vos amis ou bien en inviter jusqu’à 3 dans votre propre partie. Cela vous donnera accès à des éclats de pixels, un nouveau matériau qui est nécessaire pour débloquer des objets inédits. Pour inviter des amis, il suffit simplement de vous rendre devant la Station pour générer un code de Vallée, que vos compagnons devront entrer depuis le menu du jeu.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.