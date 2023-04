Disney Dreamlight Valley : La mise à jour « Fierté de la vallée » avec Le Roi Lion est disponible

Une nouvelle update pleine de nouveautés

Le Roi Lion est à l’honneur dans cette mise à jour nommée « Fierté de la vallée », qui apporte donc le royaume du film et qui permet de rencontrer Simba et Nala. Vous pourrez aider ce couple iconique à s’installer au sein de la Vallée et vous lier d’amitié avec les deux personnages, tandis que de nouvelles missions en compagnie d’autres héros Disney seront ajoutées, comme une invasion extraterrestre à endiguer avec Buzz.

La Voie des étoiles change de saison en se plaçant sous le thème des parcs d’attractions Disney, avec des vêtements et des objets liés à cette thématique à débloquer. L’événement de la Grande Œuforie prendra aussi place du 8 au 29 avril pour fêter Pâques et le printemps, avec des oeufs à récolter et des missions à effectuer en compagnie de Wall-E.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.