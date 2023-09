Disney Dreamlight Valley s’apprête à mettre en avant La Belle et la Bête dans sa mise à jour pour son premier anniversaire

Hier, Disney Dreamlight Valley a soufflé sa première bougie puisqu’il a été lancé le 6 septembre 2022 en accès anticipé. On aurait pu s’attendre à ce que Gameloft en profite pour préciser un peu plus la sortie de la version 1.0 du jeu, mais il faudra encore se montrer patient.

Cependant, l’éditeur avait tout de même une petite surprise à réserver à sa communauté en annonçant qu’une nouvelle mise à jour était en chemin, et que celle-ci se concentrerait sur deux personnages cultes de Disney, à savoir Belle et la Bête. On ne sait en revanche pas quand l’update « Enchanted Adventure » sera disponible pour le jeu, mais ce n’est qu’une question de jours.

Happy one year anniversary! Celebrate with us by getting your Valleys ready to welcome two new special guests later this month 🌹✨

Belle and Beast join Disney Dreamlight Valley in our upcoming Enchanted Adventure update! pic.twitter.com/5Fe7ephLuY

