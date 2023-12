Disney Dreamlight Valley est maintenant disponible dans sa version complète, avec une première extension payante

La Vallée va s’agrandir

Depuis hier, Disney Dreamlight Valley est accessible dans sa version complète, ou presque. Car si le jeu se lance officiellement, il en profite aussi pour démarrer une nouvelle aventure avec sa première extension payante, A Rift in Time, qui rajoute de nouveaux personnages et des quêtes en plus. Au moins, cette version 1.0 ajoute gratuitement le multijoueur, une fonctionnalité demandée depuis l’année dernière.

Si vous n’avez pas participé à l’accès anticipé, il faudra passer à la caisse pour jouer au titre, qui est bien payant et non free-to-play, malgré les promesses de départ. En revanche, toutes celles et ceux qui ont joué à Disney Dreamlight Valley durant l’accès anticipé n’ont pas besoin de payer à nouveau (sauf pour l’extension payante, évidemment).

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.