Disney Dreamlight Valley accueille officiellement la Belle et la Bête, la mise à jour est disponible dès maintenant

La vallée accueille un duo légendaire

Le tout nouveau royaume de la Belle et la Bête peut donc désormais être exploré dans via le Château des rêves tandis que les deux personnages seront désormais des résidents de la Vallée, qu’il faudra aider via plusieurs quêtes, en aidant Belle à retrouver la mémoire et en aidant la Bête à se faire accepter malgré son look bestial.

Ce n’est pas tout car qui dit nouvelle mise à jour dit également nouvelle Voie des étoiles, avec la Voie des étoiles des vacances hantées qui porte évidemment sous le thème d’Halloween avec des costumes pour Donald, Stitch et bien d’autres, via des tenues inspirées par Pirates des Caraïbes, L’Étrange Noël De Monsieur Jack ou encore Le Manoir hanté de Disneyland. Votre avatar pourra débloquer de nouveaux vêtements, tandis que des éléments de décorations inédits seront mis en place, comme la Fontaine effroyable. Cette mise à jour corrige aussi quelques bugs, qui sont listés dans le patch note complet disponible sur le site officiel.

Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur Steam, Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch depuis maintenant un an. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter notre guide complet pour en savoir plus.