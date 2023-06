Paramétrer la difficulté selon ses envies – Cassette Beasts

Pour le bonheur des acharnés, mais pas que !

Pour paramétrer votre difficulté, il va d’abord falloir ouvrir le menu de pause, et vous rendre dans l’onglet « Paramètres ». Jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, vous allez devoir vous rendre dans le sous menu intitulé « Gameplay », en appuyant deux fois sur la gâchette haute droite de votre manette si vous jouez sur console (R1 chez PlayStation, RB chez Xbox, R chez Nintendo).

Là, vous trouverez deux jauges en bas de l’écran, vous proposant de paramétrer le niveau de l’IA, et d’adapter le niveau de vos adversaires.

En ce qui concerne le niveau de l’IA, le changement s’opère exclusivement dans les choix que celle-ci fera en combat. Du niveau « Minable » à « Faible », elle opérera des attaques sans la moindre stratégie, plus ou moins aléatoirement, et ne répondra pas avec beaucoup de jugeote à vos offensives. Le niveau « Recommandé », quant à lui, propose un challenge plus correct. Si les monstres sauvages agissent toujours un peu aléatoirement, ce n’est plus le cas des autres humains et des boss, qui vont mieux choisir leurs capacités, vous opposant une résistance plus farouche. Pour finir, du niveau « Élevé » à « Skynet », la totalité des ennemis choisira les capacités qu’ils utilisent avec une intelligence proportionnelle. Cela peut rapidement se retourner contre vous.

Quant à la jauge nommée « Adaptation des niveaux », comme son nom l’indique, elle permet d’adapter le niveau de vos adversaires. Lorsqu’elle est désactivée, les créatures, humains et boss garderont un niveau très bas tout du long de l’aventure, ne s’adaptant pas au vôtre. De « Déplorable » à « Faible », les ennemis dits de haut niveau sont légèrement affaiblis, tandis que les humains et les boss de bas niveau sont un peu rehaussés. En mode « Recommandé », personne n’est affaibli, et les boss ainsi que les humains de bas niveau ajustent vaguement leur niveau en fonction du vôtre. Enfin, de « Élevé » à « Grind obligatoire » les ennemis de haut niveau ne sont pas affaiblis, et les boss comme les humains sont plus forts, proportionnellement au mode choisi.

On recommandera à chacun de faire ses petites expériences pour savoir quels sont les paramètres qui lui correspondent le mieux. En sachant que rien n’est définitif, et qu’il est possible à tout moment de modifier le niveau de l’IA ainsi que l’adaptation des niveaux. Enfin, à condition de ne pas déjà être en combat, bien entendu.

Pour plus d’astuces et de guides concernant Cassette Beasts, on vous renvoie à notre guide complet du jeu.